राजापूर : गेल्या सुमारे दहा दिवसांमध्ये शहरात झपाट्याने कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून त्यांची संख्या तब्बल 21 वर जाऊन पोहचल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, गेल्या तीन दिवसांमध्ये शहरातील नऊ जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. तालुक्‍याच्या ग्रामीण भागामध्ये सद्यस्थितीमध्ये एकही कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण नसताना शहरातील रुग्णांची संख्याही हळूहळू कमी होऊ लागल्याने तालुक्‍याने पुन्हा एकदा सेफ झोनकडे वाटचाल सुरू केल्याचे आशादायक चित्र दिसत आहे. जिल्ह्याच्या अन्य तालुक्‍यांमध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळत असताना राजापूर तालुका सेफ झोनमध्ये होता. सुरवातीचे काही महिने सेफ झोनमध्ये राहिल्यानंतर मे महिन्यामध्ये तालुक्‍यातील पहिला कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळला होता. त्यानंतर गेल्या महिन्यापर्यंत ग्रामीण भागामध्ये कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळले. या कालावधीमध्ये राजापूर शहर सेफ झोनमध्ये होते. मात्र या महिन्यामध्ये शहरामध्ये सुमारे दहा दिवसांच्या कालावधीमध्ये एकामागोमाग एक असे 21 कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळले. गेल्या तीन दिवसांमध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी नऊजणांचे वैद्यकीय अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. त्यामुळे शहरासह राजापूरवासीयांना दिलासा मिळाला आहे. सद्यस्थितीमध्ये तालुक्‍यातील बारा रुग्ण कोरोनाग्रस्त आहेत. प्रांताधिकारी प्रवीण खाडे, तहसीलदार प्रतिभा वराळे, गटविकास अधिकारी सागर पाटील, पोलिस निरीक्षक जनार्दन परबकर, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय साबळे आदींच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनाने घेतलेली मेहनत आणि त्याला लोकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध सामाजिक संस्थांसह तालुकावासीयांनी दिलेल्या सक्षम साथीच्या बळावर पुन्हा एकदा राजापूर तालुक्‍याने सेफ झोनकडे सुरवात केली आहे. 46 रुग्णांची कोरोनावर मात

राजापूर तालुक्‍यामध्ये आजपर्यंत 59 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत. त्यामध्ये शहरातील 21 तर ग्रामीण भागातील 38 रुग्णांचा समावेश आहे. या एकूण रुग्णांमधील एका रुग्णाचे निधन झाले असून तब्बल 46 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. दृष्टिक्षेप

- दहा दिवसांत पॉझिटिव्ह रुग्ण संख्या 21 वर

- गेल्या तीन दिवसांमध्ये नऊ जणांचे अहवाल निगेटिव्ह

- ग्रामीण भागामध्ये एकही कोरोना पॉझिटिव्ह नाही

- सद्यस्थितीमध्ये तालुक्‍यातील 12 रुग्ण कोरोनाग्रस्त संपादन : प्रफुल्ल सुतार

