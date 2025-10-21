कोकण

Kanakavli Accident : लग्नाची पत्रिका देऊन परतताना काळाचा घाला! अपघातात वाग्दत्त वधूचा जागीच मृत्यू; भावासमोरच बहिणीनं सोडला प्राण

Bride-to-be Dies in Road Accident at Kanakavli : कणकवली-आंब्रड मार्गावर दुचाकी अपघातात निकिता सावंत या तरुणीचा मृत्यू झाला. ती विवाहाचे निमंत्रण देऊन परत येत असताना अपघातात ठार झाली, तर भाऊ किरकोळ जखमी झाला.
कणकवली : स्वतःच्या विवाहाची पत्रिका नातेवाइकांना देऊन पुन्हा आपल्‍या गावी परत येत असताना तरुणीचा दुचाकी अपघातात (Kanakavli Accident) मृत्‍यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. १९) सायंकाळी साडेपाचच्या दरम्यान कणकवली-आंब्रड बाजार मार्गावरील (Sindhudurg News) कसवण-तळवडे बौद्धवाडी येथे घडली. निकिता दिलीप सावंत (वय २८, रा. फोंडाघाट-गांगोवाडी) असे तिचे नाव आहे. अपघातात तिचा भाऊ वैभव किरकोळ जखमी झाला.

