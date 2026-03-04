कणकवली (सिंदुधुर्ग) : भाजीच्या दुकानात बसलेल्या ११ वर्षीय मुलाचा अचानक उलटी होऊन मृत्यू (Kankavli Boy Death) झाला. अजय लालू चव्हाण (वय ११) असे त्याचे नाव आहे. ही घटना काल सकाळी अकराच्या सुमारास तेलीआळी डीपी रोड येथे घडली. याप्रकरणी येथील पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यू, अशी नोंद झाली आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तेलीआळी डीपी रोड येथे प्रतीक डगरे यांचे भाजीचे दुकान आहे. या दुकानामध्ये अजय चव्हाण हा मुलगा बसला होता. दुपारी अकराच्या सुमारास त्याला तेथे उलटी झाली, त्यानंतर त्याची प्रकृती खालावली..Mumbai-Goa Highway Accident : होळीच्या सणावर विरजण! 18 वर्षाच्या बहिणीचा भावासमोरच दुर्दैवी अंत; खारेपाटणमधील शेट्ये कुटुंबावर कोसळला दु:खाचा डोंगर.त्याला स्थानिकांनी तातडीने कणकवली उपजिल्हा रूग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे तेथील डॉक्टरांनी स्पष्ट केले. अजय याच्या मृत्यूचे नेमके कारण समजू शकलेले नाही. याप्रकरणी विशाल जाधव यांनी कणकवली पोलिस ठाण्यात खबर दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.