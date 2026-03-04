कोकण

Kankavli 11-Year-Old Boy Death : ..अन् क्षणार्धात होत्याचं नव्हतं झालं! कणकवलीत भाजीच्या दुकानात बसलेल्या 11 वर्षांच्या चिमुरड्याचा अचानक उलटी झाल्‍याने मृत्यू

Sudden Death of 11-Year-Old Boy in Kankavli : कणकवलीतील भाजी दुकानात बसलेल्या ११ वर्षीय अजय चव्हाण याचा अचानक उलटीनंतर मृत्यू झाला. उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.
Kankavli 11-Year-Old Boy Death

Kankavli 11-Year-Old Boy Death

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कणकवली (सिंदुधुर्ग) : भाजीच्या दुकानात बसलेल्‍या ११ वर्षीय मुलाचा अचानक उलटी होऊन मृत्‍यू (Kankavli Boy Death) झाला. अजय लालू चव्हाण (वय ११) असे त्‍याचे नाव आहे. ही घटना काल सकाळी अकराच्या सुमारास तेलीआळी डीपी रोड येथे घडली. याप्रकरणी येथील पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्‍यू, अशी नोंद झाली आहे.

Loading content, please wait...
Sindhudurg
school
student
police case
Kankavli

Related Stories

No stories found.