Kankavli Election : कणकवलीचा निकाल भाजपसाठी धक्कादायक; १७ पैकी १२ प्रभागांत पराभव, आत्मपरीक्षण अटळ

कणकवली : प्रत्येक प्रभागात कार्यकर्त्यांची भक्कम फळी आणि पक्ष संघटनेचे मजबूत पाठबळ असतानाही कणकवली नगराध्यक्ष निवडणुकीत भाजपला पराभव पत्करावा लागला. कणकवलीत भाजपच्या तोडीस तोड असे आघाडीचे उमेदवार निवडून आले आहेत. .नगराध्यक्ष निवडणुकीत तर १७ पैकी तब्बल १२ प्रभागांमध्ये संदेश पारकर आघाडीवर राहिले. त्यामुळे कणकवलीच्या या निकालाने भाजपला आत्मपरीक्षण करावे लागणार आहे, तर शहरात महाविकास आघाडीसाठी हे यश अनपेक्षित असून, त्यांना आता शहरातील समस्या प्राधान्याने सोडविण्यासाठीची कार्यवाही करावी लागणार आहे..Kolhapur Election : कुठे विकासाचा कौल, कुठे गटबाजीचा फटका; नगरपालिकांच्या निकालांतून स्पष्ट झाले स्थानिक राजकारण.प्रत्येक निवडणुकीत भाजपकडून 'मायक्रो प्लानिंग' केले जाते. बाहेर गावी असलेला प्रत्येक मतदार आणणे, भाजप विरोधातील मतदार, काठावर असलेले मतदार यांची स्वतंत्र यादी तयार करून या मतदारांना आपल्याकडे वळवणे, प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी मतदाराला त्याच्या घराकडून मतदान केंद्रापर्यंत आणणे आणि मतदान झाल्यानंतर मतदान केंद्र ते घर अशी ने-आण करणे, अशी चोख व्यवस्था यंदाही भाजपकडून करण्यात आली. .प्रत्येक प्रभागातील प्रचार फेरीत भाजप उमेदवाराच्या प्रचारार्थ मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते, स्थानिक नागरिकही सहभागी झाले. मात्र, या पाठिंब्याचे मतदानात मात्र फारसे रूपांतर झाले नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजपचे मायक्रो प्लानिंग फसल्याचे स्पष्ट झाले..Nashik Election Results 2025 : नाशिकमध्ये महायुतीचा गुलाल! ११ पैकी ८ नगरपालिकांवर शिवसेना-भाजपचे वर्चस्व, मविआचा सुपडा साफ.सत्ताधाऱ्यांकडून पाच वर्षांत विकासाच्या अनुषंगाने चांगले-वाईट निर्णय घेतले जातात. त्याबाबत मतदारांमध्ये नाराजीही असते. शहरात गेल्या पाच वर्षांत रस्त्यांचे जाळे निर्माण झाले. अनेक विकासकामांवर प्रचंड खर्चही झाला. हा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा या निवडणुकीत प्रभावी ठरला. .आघाडीच्या प्रचारात सत्ताधाऱ्यांच्या कारभाराबाबत सर्वसामान्यांमध्ये असलेली नाराजी प्रकर्षाने मांडण्यात आली. ही नाराजी प्रत्येक मतदारापर्यंत पोचविण्यात आघाडीचे नेते, कार्यकर्ते यशस्वी झाले. त्याचाही फटका सत्ताधाऱ्यांना बसला आहे. .ग्रामपंचायतीचे सर्वांत तरुण सरपंच असा बहुमान संदेश पारकर यांनी मिळविला होता. तसेच कणकवलीचे पहिले नगराध्यक्ष म्हणूनही ते २००३ मध्ये विजयी ठरले होते. त्यामुळे त्यांची लोकप्रियता कायम राहिली आहे. गतवर्षीची विधानसभा निवडणूकही त्यांनी लढवली होती. यात त्यांना कणकवली शहरातील अनेक प्रभागांत मताधिक्य मिळाले होते..पालकमंत्री नीतेश राणे हे कणकवली शहराचे नेतृत्व करत आहेत. गेल्या बारा वर्षांत कणकवली नगरपंचायतीत त्यांचे शिलेदार विजयी होत आहेत. मात्र, या निवडणुकीत त्यांना त्यांचे मोठे बंधू आमदार नीलेश राणे यांनी टक्कर दिली. .शहर विकास आघाडीचे नेतृत्व नीलेश राणे यांनी सांभाळले. विजयात आमदार राणेंचीही भूमिका महत्त्वाची ठरली. उमेदवारांची ताकद आघाडीसाठी महत्त्वाची शहर विकास आघाडीमध्ये युवा सेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक, त्यांचे बंधू संकेत नाईक, जयेश धुमाळे, सुमेधा अंधारी, रूपेश नार्वेकर हे तगडे उमेदवार होते. .या उमेदवारांचा त्यांच्या प्रभागात वरचष्मा होता. त्यामुळे त्यांनी सहज विजय संपादन केला. सत्ताधाऱ्यांबद्दलची नाराजी आणि इतर कारणांमुळे अन्य तीन प्रभागांत आघाडीच्या उमेदवारांना फायदा झाला..उमेदवार निवड चुकल्याने भाजपला फटकामाजी उपनगराध्यक्ष बंडू हर्णे निवडणूक लढविण्यास उत्सुक नव्हते, तर त्यांना प्रचाराची बांधणी करावयाची होती. मात्र, पक्षाकडून त्यांना विरोधकांचा बालेकिल्ला असलेल्या प्रभाग १३ मध्ये उमेदवारी दिली. यात हर्णे आपल्याच प्रभागात अडकून पडले. प्रभाग १७ मध्ये भाजप-राष्ट्रवादी युतीचे अबिद नाईक यांना उमेदवारी दिली. यात बाहेरचा उमेदवार लादल्याची भावना मतदारांची झाली. परिणामी फटका बसला..क्रॉस व्होटिंगचाही फटकामतदारांना पैसे वाटण्याच्या मुद्यावर यंदाची निवडणूक गाजली. भाजप आणि शहर विकास आघाडी या दोहोंकडून मतदारांना रसद पुरविण्यात आली. यात शहर आघाडीची रसद कमी असली तरी कुणाला मतदान करायचे, कुणाला नाही, असा संभ्रम मतदारांपुढे निर्माण झाला. पक्षाशी एकनिष्ठ कुटुंबेही मतदान करताना गोंधळली. यात मतविभागणी झाली..