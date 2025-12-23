कोकण

Kankavli Election : कणकवलीचा निकाल भाजपसाठी धक्कादायक; १७ पैकी १२ प्रभागांत पराभव, आत्मपरीक्षण अटळ

Municipal Election Result: १७ पैकी केवळ पाच प्रभागांत मताधिक्य मिळाल्याने कणकवलीचा निकाल भाजपसाठी आत्मपरीक्षणाची घंटा ठरला. मायक्रो प्लानिंग, कार्यकर्त्यांची फळी असूनही मतदारांचा रोष आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा निर्णायक ठरला.
राजेश सरकारे : सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
कणकवली : प्रत्‍येक प्रभागात कार्यकर्त्यांची भक्‍कम फळी आणि पक्ष संघटनेचे मजबूत पाठबळ असतानाही कणकवली नगराध्यक्ष निवडणुकीत भाजपला पराभव पत्‍करावा लागला. कणकवलीत भाजपच्या तोडीस तोड असे आघाडीचे उमेदवार निवडून आले आहेत.

