Kankavli Assault Case: गणपतीला माहेरी आली, जमिनीच्या वादातून आई-भावंडांसह पाच जणांकडून बेदम मारहाण

कणकवली : गणपती उत्सवासाठी मूळ गावी नरडवे येथे गेलेल्या ठाणे येथील माहेरवाशिणीला जमिनीच्या वादातून आईसह भाऊ, दोन बहिणी आणि चुलत चुलत्याने मारहाण केल्याची फिर्याद कणकवली पोलिस ठाण्यात दाखल झाली आहे. १३ सप्टेंबरला पहाटे नरडवे येथे हा प्रकार घडला. मारहाणीत जखमी झाल्यानंतर सावंत यांनी ठाणे येथे उपचार घेऊन फिर्याद दिली. .या प्रकरणी पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्राजक्ता लक्ष्मण सावंत (वय ३७, सध्या रा. ठाणे, मूळ रा. नरडवे), असे मारहाण झालेल्या महिलेचे नाव आहे. प्राजक्ता यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, जमिनीच्या कारणावरून त्यांचे कुटुंबीयांशी वाद आहेत..Ratnagiri Drug Seizure: रत्नागिरीत दोघांकडून अमली पदार्थ जप्त एलसीबीची कारवाई ; ४२ हजारांचा मुद्देमाल.गणपती उत्सवानिमित्त त्या १३ सप्टेंबर रोजी पहाटे साडेतीनच्या सुमारास नरडवे येथील घर क्रमांक ३६ येथे गेल्या होत्या. यावेळी आई प्रतीक्षा सावंत यांच्याशी बोलत असताना त्यांचा भाऊ मयुरेश सावंत याला राग आला..त्याने गळा पकडून भिंतीवर आपटल्याचा आरोप प्राजक्ता यांनी केला आहे. त्यानंतर सावत्र बहीण विनम्रता हिने त्यांना जमिनीवर पाडून अंगावर बसून मारहाण केली. बहीण ज्योती हिनेही मारहाण केली. दरम्यान, चुलत चुलते मंगेश सावंत यांनी आईच्या हातात काठी देऊन मारण्यास सांगितल्याचा आरोप केला आहे..त्यानंतर आई प्रतीक्षाने शिवीगाळ करून काठीने मारहाण केली. यानंतर मयुरेश याने आईच्या हातातील काठी घेऊन डोक्यात आणि उजव्या दंडावर मारहाण केली. या प्रकारामुळे घाबरलेल्या प्राजक्ता यांनी तातडीने कणकवली रेल्वे स्थानक गाठले आणि त्या रेल्वेने ठाणे येथे गेल्या. ठाण्यात आल्यानंतर त्या नौपाडा पोलिस ठाण्यात गेल्या..Gokul Election : गोकुळ निवडणुकीत महायुतीत मिठाचा खडा? मुश्रीफांच्या 3500 ठरावांच्या दाव्यावर महाडिकांचा कडाडून सवाल, 'त्या' आकडेवारीमागचा उद्देश काय?.पोलिसांनी वैद्यकीय तपासणीसाठी मेडीकल मेमो दिल्यानंतर उपचार घेऊन त्यांनी फिर्याद दाखल केली. ठाणे येथून प्राजक्ता यांची फिर्याद आज कणकवली पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आली. मारहाण प्रकरणी प्रतीक्षा सावंत, मयुरेश सावंत, ज्योती सावंत, विनम्रता सावंत आणि मंगेश सावंत यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा अधिक तपास हवालदार सुनील वेंगुर्लेकर करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.