Kankavli News: पोलीस हवालदार असलेल्या पत्नीने आयुष्य संपवलं, पोलीस शिपाई पतीवर गुन्हा दाखल; कणकवली महिला मृत्यू प्रकरणाला वेगळं वळण

कणकवली: येथील पोलिस ठाण्यात कार्यरत हवालदार स्मिता माने यांच्या मृत्यूला तिचा पती पोलिस शिपाई सचिन माने हाच जबाबदार आहे. त्याच्या शारीरिक आणि मानसिक छळाला कंटाळून तिने आत्महत्या केल्याची फिर्याद स्मिता यांची बहीण रेश्मा जाधव (रा. हुंबरट-पिंपळवाडी) यांनी पोलिसांत दिली. सचिन माने याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असून कुडाळचे पोलिस निरीक्षक विकास बडवे तपास करीत आहेत..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...हवालदार माने यांचा मृतदेह बिडवाडी-हुंबरणे येथील जंगलात गळफास घेतलेल्या स्थितीत काल (ता. ११) दुपारी आढळला होता. पोलिस शिपाई असलेला स्मिता यांचा पती सचिन माने याच्यावर गंभीर आरोप केले होते. या प्रकरणाचा कसून तपास व्हावा, अशी मागणी पोलिस निरीक्षक कमलेश बच्छाव यांच्याकडे केली होती. फिर्यादीनुसार, स्मिता बेपत्ता असल्याची माहिती सचिन माने यांनीच रेश्मा यांना दिली होती..त्यानंतर रेश्मा या माने यांच्या घरी गेल्या असता, घरातील फरशीवर लांब केस पडलेले दिसले. यावरून स्मिता यांना मारहाण झाली असावी, असा संशय आहे. स्मिता यांचा मुलगा सार्थक याने पती सचिन यांनी रात्री स्मिता यांना पट्ट्याने मारहाण केली होती. स्मिता या बाथरूममध्ये चक्कर येऊन पडल्या होत्या, अशी माहिती दिल्याचे रेश्मा यांनी फिर्यादीत नमूद केले आहे. .सचिन याच्या शारीरिक व मानसिक छळाला कंटाळून स्मिता यांनी आत्महत्या केली असावी किंवा त्यांच्या मृत्यूमागे घातपात असण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. या तक्रारीच्या आधारे सचिन माने यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. कुडाळचे पोलिस निरीक्षक विकास बडवे यांनी आज स्मिता माने यांच्या घराची तपासणी केली. संशयित सचिन तसेच स्मिता यांचे मोबाईलही जप्त केले. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...मृत स्मिता यांचा मृतदेह कोल्हापूर येथील सीपीआर रुग्णालयात पाठविला आहे. दरम्यान, संशयित सचिन माने काल दिवसभर पोलिस ठाण्यातच होते. त्यांना ताब्यात घेण्यात आले की नाही, त्यांच्याकडून कोणती माहिती मिळाली याबाबत माहिती देण्यास तपासी पोलिस अधिकाऱ्यांनी नकार दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.