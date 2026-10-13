कोकण

Kankavli News: पोलीस हवालदार असलेल्या पत्नीने आयुष्य संपवलं, पोलीस शिपाई पतीवर गुन्हा दाखल; कणकवली महिला मृत्यू प्रकरणाला वेगळं वळण

Husband Booked in Kankavli Woman Head Constable Death Case: कणकवली महिला पोलीस हवालदार मृत्यू प्रकरणाला नवे वळण; पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल
Maharashtra Police News Kankavli Woman Head Constable Death Case Husband Police Constable Booked in Investigation

Maharashtra Police News Kankavli Woman Head Constable Death Case Husband Police Constable Booked in Investigation

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सकाळ वृत्तसेवा
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कणकवली: येथील पोलिस ठाण्यात कार्यरत हवालदार स्मिता माने यांच्या मृत्यूला तिचा पती पोलिस शिपाई सचिन माने हाच जबाबदार आहे. त्याच्या शारीरिक आणि मानसिक छळाला कंटाळून तिने आत्महत्या केल्याची फिर्याद स्मिता यांची बहीण रेश्मा जाधव (रा. हुंबरट-पिंपळवाडी) यांनी पोलिसांत दिली. सचिन माने याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असून कुडाळचे पोलिस निरीक्षक विकास बडवे तपास करीत आहेत.

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