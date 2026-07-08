कोकण

Raigad Rain Update: कर्जतमध्ये भीषण घटना! 30 वर्षे जुना बंधारा फुटला; डोळ्यांसमोर पाण्याचा रौद्रअवतार

Karjat dam breach: कर्जतमधील आंबिवली येथे जुना बंधारा फुटल्याने मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग झाला; शेतीचे नुकसान झाले असून मोगराज, रजपे आणि जांबरुंग परिसरातील गावांचा संपर्क खंडित झाला आहे.
Karjat Ambivali Dam Breach: 30-Year-Old Structure Collapses, Farmland Damaged

Karjat Ambivali Dam Breach: 30-Year-Old Structure Collapses, Farmland Damaged

esakal

Sandip Kapde
Updated on

कैलास म्हामले (बातमीदार)

कर्जत : रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात मोगराज ग्रामपंचायत हद्दीतील आंबिवली गावाजवळील सुमारे 30 ते 35 वर्षे जुना बंधारा बुधवारी (8 जुलै) सकाळी सुमारे 7 वाजण्याच्या सुमारास फुटल्याने मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग झाला. या घटनेमुळे परिसरातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून अनेक गावांचा रस्ते संपर्कही खंडित झाला आहे.

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