Raigad Rain Update: कर्जतमध्ये भीषण घटना! 30 वर्षे जुना बंधारा फुटला; डोळ्यांसमोर पाण्याचा रौद्रअवतार

कैलास म्हामले (बातमीदार)कर्जत : रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात मोगराज ग्रामपंचायत हद्दीतील आंबिवली गावाजवळील सुमारे 30 ते 35 वर्षे जुना बंधारा बुधवारी (8 जुलै) सकाळी सुमारे 7 वाजण्याच्या सुमारास फुटल्याने मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग झाला. या घटनेमुळे परिसरातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून अनेक गावांचा रस्ते संपर्कही खंडित झाला आहे..बंधारा फुटल्याने मोठा पाण्याचा विसर्गबंधारा फुटताच मोठ्या प्रमाणावर पाणी बाहेर पडून त्याचा प्रवाह चिल्हार नदीच्या दिशेने वळला. या अचानक झालेल्या पाण्याच्या विसर्गामुळे परिसरातील परिस्थिती गंभीर झाली. मात्र आंबिवली गाव टेकडीवर वसलेले असल्याने पाणी गावात किंवा घरांमध्ये शिरले नाही. त्यामुळे मोठी निवासी हानी टळल्याचे समोर आले आहे..IMD Rain Forecast : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचा पट्टा ओसरला; पाऊस थांबणार, मुंबईसह घाटमाथ्यांवर इशारा.शेतीचे नुकसान, बंगला पाण्याखालीया घटनेत परिसरातील भातशेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. तसेच आसवले यांच्या बंगला प्रकल्पातील एक बंगला पाण्याखाली गेल्याची माहिती मिळाली आहे. बंधारा फुटल्याने शेती आणि मालमत्तेचे नुकसान झाल्यामुळे स्थानिकांना फटका बसला आहे..अनेक गावांचा रस्ते संपर्क खंडितबंधारा फुटल्यानंतर आंबिवलीपुढील मोगराज, रजपे आणि जांबरुंग ग्रामपंचायतीतील गावांचा रस्ते संपर्क तुटला आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला असून दळणवळणात अडथळे निर्माण झाले आहेत..पावसाचा जोर ओसरल्यानंतर नुकसान स्पष्ट होणारबंधाऱ्यातून बाहेर पडलेले पाणी चिल्हार नदीकडे वाहून गेले आहे. सध्या परिसरात पावसाचा प्रभाव कायम असल्याने नुकसानीचे संपूर्ण चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पावसाचा जोर कमी झाल्यानंतरच शेती, रस्ते आणि इतर ठिकाणी झालेल्या नुकसानीचा नेमका अंदाज समोर येणार आहे..Pune Rain Update: पुण्यात रात्रभर पावसाची जोरदार बॅटिंग; जंगली महाराज रोडवर जुने वृक्ष कोसळले, वाहतूक कोंडीची शक्यता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.