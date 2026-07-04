कोकण

Karul Ghat Landslide : करूळ घाटातून प्रवास करताय? दरड कोसळल्याने तळेरे-कोल्हापूर महामार्गावर वाहनांच्या लांब रांगा; व्हाळात वाहून गेलेल्या तरुणाबाबतही वाईट बातमी

Karul Ghat Landslide Blocks Talere-Kolhapur Highway : सिंधुदुर्गातील मुसळधार पावसामुळे करूळ घाटात दरड कोसळून तळेरे-कोल्हापूर महामार्गावरील वाहतूक दोन तास ठप्प झाली.
Karul Ghat landslide latest update

Karul Ghat landslide latest update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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वैभववाडी (सिंधुदुर्ग) : जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यांसह सुरू असलेल्या पावसामुळे काल दुपारी करूळ घाटात दरड कोसळली. त्यामुळे तळेरे-कोल्हापूर महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाल्याने रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांच्या रांगा लागल्या (Karul Ghat traffic update) होत्या. दोन तासांनंतर वाहतूक सुरळीत करण्यात महामार्ग प्राधिकरणला यश आले.

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