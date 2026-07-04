Karul Ghat Landslide : करूळ घाटातून प्रवास करताय? दरड कोसळल्याने तळेरे-कोल्हापूर महामार्गावर वाहनांच्या लांब रांगा; व्हाळात वाहून गेलेल्या तरुणाबाबतही वाईट बातमी

वैभववाडी (सिंधुदुर्ग) : जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यांसह सुरू असलेल्या पावसामुळे काल दुपारी करूळ घाटात दरड कोसळली. त्यामुळे तळेरे-कोल्हापूर महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाल्याने रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांच्या रांगा लागल्या (Karul Ghat traffic update) होत्या. दोन तासांनंतर वाहतूक सुरळीत करण्यात महामार्ग प्राधिकरणला यश आले. .याशिवाय जिल्ह्यात अन्य काही मार्गांवर झाडे कोसळल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली होती. दरम्यान, व्हाळातून वाहून गेलेल्या आकेरीतील गणेश पालव यांचा मृतदेह आढळून आला. जिल्ह्यात दुपारनंतर पावसाचा जोर वाढला होता..Kolhapur Rain Update : राजारामसह सात बंधारे पाण्याखाली, कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वदूर पावसाचा जोर वाढला; धरणक्षेत्रात कोसळधार, पंचगंगेची पातळी किती फुटांवर?.जिल्ह्यात सकाळपासूनच सरी कोसळत होत्या. घाट परिसरासह जिल्ह्याच्या अनेक भागांत वादळी वाऱ्यांसह पाऊस झाला. त्या दरम्यान तळेरे-कोल्हापूर महामार्गावरील करूळ घाटात दुपारी बाराच्या सुमारास जोरदार पाऊस झाला. वाऱ्याचा वेगदेखील अधिक होता. त्यामुळे करूळ घाटात दरड कोसळली. दगड मातीचा मोठा ढिगारा रस्त्यावर आल्याने वाहतूक ठप्प झाली. करूळ घाटात अनेक वाहने अडकली होती. रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या..Amba Ghat Landslide : आंबा घाटात मोठी दरड कोसळली! रत्नागिरी-नागपूर महामार्गावर एका बाजूची वाहतूक पूर्णपणे बंद, प्रशासनाकडून अलर्ट.ही माहिती मिळाल्यानंतर तहसीलदार सूर्यकांत पाटील घटनास्थळी पोहोचले. महामार्ग प्राधिकरणचे अधिकारी करूळ घाटात जेसीबीसह पोहोचले. त्यांनी जेसीबीच्या सहाय्याने दरड हटविण्यास सुरुवात केली. पहिल्या दोन तासांत दरडीचा काही भाग हटवून एकेरी वाहतूक सुरू करण्यात आली. त्यानंतर उर्वरित दरड हटविण्याचे काम सुरू होते. सायंकाळी या मार्गावरील वाहतूक सुरळीत झाली..जिल्ह्यात अन्य काही ठिकाणी देखील वाऱ्यामुळे झाडे रस्त्यावर उन्मळून पडली. दहिबांव इंदिरा आवासवाडी येथे वडाचे झाड रस्त्यावर उन्मळून पडल्याने देवगड-मालवण मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली. देवगड-आचरा महामार्गावरील वाहतूक आडीवरे मार्गे तर मिठबांव-ताबंळडेग मार्गावरील वाहतूक कुणकेश्वरमार्गे वळविण्यात आली..Chiplun Flood Alert : चिपळूणमध्ये पुढचे काही तास अत्यंत महत्त्वाचे! मुसळधार पावसामुळे पूरपरिस्थितीचा धोका; पुण्यातून NDRF चे 23 जवान दाखल.गुरुवारी रात्री आकेरी येथील गणेश पुंडलिक पालव व्हाळातील पाण्यातून वाहून गेले होते. आज सकाळी नऊच्या सुमारास त्यांचा मृतदेह आढळून आला. जिल्ह्यात सकाळपासून पावसाच्या जोरदार सरी सुरू होत्या; दुपारनंतर पावसाचा जोर अधिक वाढला होता. जिल्ह्यात सर्वाधिक दोडामार्गात १११, वैभववाडी ५१, तर सावंतवाडीत ५० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली..जिल्ह्यात आज ऑरेंज अलर्टपावसाचा जोर आणखी काही दिवस राहण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने आज (ता. ४) ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. याशिवाय सात जुलैपर्यंत जोरदार पावसाचा अंदाजदेखील दिला आहे.नदीपात्रात जाणे टाळावैभववाडी तालुक्यात सध्या जोरदार पाऊस पडत आहे. अरुणा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक सुरू आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी धरणातून विसर्ग सुरू करावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अरुणा नदीत नागरिकांनी पात्रात उतरू नये, असा इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.