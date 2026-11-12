Katkari Community: कातकरी समाजासाठी मोठे पाऊल! सुधागडमधील १६ आदिवासी वाड्यांना शासकीय कागदपत्रांचा आधार

पाली: ओळखीतून हक्कांकडे, हक्कांतून उपजीविकेकडे आणि उपजीविकेतून सन्मानपूर्ण जीवनाकडे. या ब्रीदवाक्याला प्रत्यक्ष उतरवत, सुधागड तालुक्यातील कातकरी समाजाच्या शाश्वत विकासासाठी महाराष्ट्र प्रबोधन सेवा मंडळ संचालित आदिवासी सक्षमीकरण प्रकल्प, सुधागड कडून एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. निकतेच बल्लाळेश्वर भक्तनिवास, पाली येथे आयोजित विशेष कार्यक्रमात सुधागड तालुक्यातील १६ आदिवासी वाड्यांतील कातकरी बांधवांना आवश्यक शासकीय कागदपत्रे व प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.कातकरी बांधवांसाठी शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजना अस्तित्वात असूनही केवळ आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे ते या लाभांपासून वंचित राहतात. हीच अडचण लक्षात घेऊन एसडीकेसी प्रकल्पांतर्गत कातकरी समाजाला अधिकृत ओळख मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली. या मोहिमेचा पहिला टप्पा म्हणून हा वितरणाचा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी जातीचे प्रमाणपत्र, महिला शेतकरी प्रमाणपत्र, ई-श्रम कार्ड, जन्म दाखले, आयुष्मान भारत कार्ड आदी दाखले व प्रमाणपत्र वाटण्यात आले. .यावेळी तालुका कृषी अधिकारी दयावंती कदम यांनी महिला शेतकरी प्रमाणपत्राचे महत्त्व सांगून महिलांना कृषी योजनांशी कसे जोडता येईल, यावर मार्गदर्शन केले. नायब तहसीलदार भरत फुलपगारे बालविवाह प्रतिबंध, जन्म दाखल्यांचे महत्त्व, कागदपत्रांची सुरक्षितता आणि रोजगारासाठी स्थलांतर करताना घ्यावयाची काळजी यावर कायदा व सामाजिक जबाबदारी अशा दोन्ही दृष्टीकोनातून त्यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची सविस्तर माहिती दिली..एमपीएसएम चे डायरेक्टर फादर जोएल नरोन्हा म्हणाले की कातकरी समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तीची अधिकृत ओळख प्रस्थापित होणे हा त्यांच्या सन्मानजनक जगण्याचा पाया आहे, असे सांगत त्यांनी एमपीएसएम च्या विकासाच्या हक्क आणि सामाजिक सुरक्षा, शाश्वत उपजीविका आणि आर्थिक स्वातंत्र्य व सामुदायिक नेतृत्व आणि स्वामित्व या तीन मुख्य स्तंभांची माहिती दिली. तसेच शासन, सामाजिक संस्था, तांत्रिक संस्था आणि स्थानिक समुदाय यांनी समान उद्दिष्टाने एकत्र काम केल्यास सुधागड हे इतर परिसरांसाठी एक आदर्श उदाहरण बनेल. असे सांगितले. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...कार्यक्रमाच्या शेवटी मान्यवरांच्या हस्ते कातकरी बांधव, भगिनी व युवकांना कागदपत्रांचे वाटप करण्यात आले. महाराष्ट्र प्रबोधन सेवा मंडळाचे सिनियर मॅनेजर सतीश नागटिळक यांच्यासह अनेक मान्यवर या प्रसंगी उपस्थित होते. पिढ्यानपिढ्या सामाजिक व आर्थिक आव्हानांचा सामना करणाऱ्या कातकरी बांधवांचे जीवन अधिक आनंददायी आणि सन्मानाचे बनवण्यासाठी सुधागड तालुक्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचा निर्धार महाराष्ट्र प्रबोधन सेवा मंडळाने या वेळी व्यक्त केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.