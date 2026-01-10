Khelo India Games : जिद्दीच्या जोरावर पालीचा अनुज सरनाईक देशाच्या नकाशावर; नॅशनल बीच गेम्समध्ये महाराष्ट्राला 'सिल्व्हर' मेडल!

पाली : दीव येथील घोगला बीचवर सुरू असलेल्या दुसऱ्या खेलो इंडिया बीच गेम्स मध्ये महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी आपल्या कौशल्याची चुणूक दाखवत राज्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. 'पिंच्याक सिलॅट' या क्रीडा प्रकारातील 'रेगू इवेंट'मध्ये महाराष्ट्राच्या पुरुष संघाने उत्कृष्ट कामगिरी करत रौप्य पदक (Silver Medal) प्राप्त केले. या संघामध्ये रायगड जिल्ह्यातील पाली येथील सुपुत्र अनुज सरनाईक याचा समावेश असल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात आनंदाचे वातावरण आहे..दीव, दमण, दादरा आणि नगर हवेली येथे ५ ते १० जानेवारी २०२६ दरम्यान या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. पिंच्याक सिलॅट या मार्शल आर्ट प्रकारातील 'रेगू' (सांघिक) प्रकारात महाराष्ट्राच्या अनुज सरनाईक, अंशुल कांबळे आणि मुकेश चौधरी या त्रिकुटाने तांत्रिक कौशल्य आणि चपळाईचे दर्शन घडवले. अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या या सामन्यात या खेळाडूंनी प्रतिस्पर्ध्यांना कडवी झुंज देत रौप्य पदकावर नाव कोरले..Pune Election Bribery : बाणेर-बालेवाडीत मतदारांना पैशांचे आमिष; पोलिसांनी दोन लाख ६३ हजारांची रोकड केली जप्त!.विजेत्या खेळाडूंना भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या (SAI) डेप्युटी डायरेक्टर भाविनी मॅडम यांच्या हस्ते पदके प्रदान करून गौरविण्यात आले. यावेळी खेळाडूंचा उत्साह द्विगुणित झाला होता. या यशाबद्दल क्रीडा क्षेत्रातून या खेळाडूंचे कौतुक होत आहे. प्रामुख्याने अप्पर संचालक, महाराष्ट्र राज्य क्रीडा व युवा सेवा संचालनालय नवनाथ फडतरे, अध्यक्ष, इंडियन पिंच्याक सिलॅट फेडरेशन किशोर येवले, सीईओ, इंडियन पिंच्याक सिलॅट फेडरेशन मोहम्मद इक्बाल, क्रीडा अधिकारी व महाराष्ट्र संघ व्यवस्थापक नेहा साप्ते यांनी खेळाडूंच्या मेहनतीचे कौतुक करत पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या आहेत..रायगडच्या शिरपेचात मानाचा तुरापालीतील येथील अनुज सरनाईक याने राष्ट्रीय स्तरावरील या स्पर्धेत मिळवलेल्या यशामुळे जिल्ह्याच्या क्रीडा वैभवात भर पडली आहे. ग्रामीण भागातील खेळाडू योग्य मार्गदर्शन आणि जिद्दीच्या जोरावर देशाच्या नकाशावर चमकू शकतात, हे अनुजने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. त्याच्या या यशामुळे स्थानिक स्तरावर त्याचे विशेष अभिनंदन केले जात आहे. या आधीही अनुजने या क्रीडा प्रकारात अनेक आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वरूपाची बक्षीसे मिळवली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.