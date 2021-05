नौका दुर्घटनेत बेपत्ता झालेल्या कोल्हापूरच्या मच्छीमाराचा म्रुतदेह सापडला

By

देवगड (सिंधुदुर्ग) : येथील बंदरातील नौका दुर्घटनेत बेपत्ता असलेल्या शहाजी वसाहत कोल्हापूर येथील एका मच्छीमाराचा (Fisherman) म्रुतदेह सापडला आहे. नंदकुमार पांडुरंग नार्वेकर (Nandkumar Pandurang Narvekar)(वय 65) असे त्यांचे नाव आहे.

वादळात (Cyclone) येथील बंदरात तीन मच्छीमारी नौका दुर्घटनाग्रस्त झाल्या होत्या. यामध्ये एकूण चार मच्छीमार बेपत्ता झाले होते. त्यातील दोघांचे म्रुतदेह आतापर्यंत सापडले असून त्यांची ओळख पटलेली आहे. यातील राजाराम कदम यांचा म्रुतदेह सुरुवातीला सापडला होता. त्यानंतर आता कोल्हापूरच्या नंदकुमार नार्वेकर यांचा म्रुतदेह सापडला आहे. अजूनही दोन मच्छीमारांचा शोध सुरु आहे. दरम्यान, किनाऱ्यावरील वादळ शमले असून पावसाचा जोरही हळूहळू ओसरत आहे.

