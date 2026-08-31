Kondoshi Swayambhu Mahadev: निसर्गाच्या कुशीत कोंडोशीचा स्वयंभू महादेव; नांगराच्या फाळातून प्रकटल्याची आख्यायिका; तीन नंदी लक्षवेधी

राजापूर: कोकणच्या लाल मातीत, डोंगर-दऱ्या आणि घनदाट जंगलांच्या सान्निध्यात अनेक प्राचीन देवस्थाने आजही श्रद्धेने जपली जात आहेत. यापैकीच केळवली-कोंडोशी येथील स्वयंभू श्री महादेव मंदिर निसर्ग, शांतता आणि श्रद्धेचा अनोखा संगम आहे. माळरानावरील गर्द झाडीच्या कुशीत वसलेल्या या मंदिराची पारंपरिक कोकणी स्थापत्यशैली त्याची प्राचीनता अधोरेखित करतो. स्थानिक आख्यायिकेनुसार नांगराच्या फाळातून श्री महादेव प्रकट झाले, अशी या मंदिराची श्रद्धा आहे..कोंडोशीचे स्वयंभू महादेव मंदिर पूर्वाभिमुख आहे. मंदिरासमोर तीन ते चार फूट उंचीची छोटी दीपमाळ असून, तिच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात झीज झालेला नंदी दिसतो. त्याशेजारी आकार निश्चित ओळखता न येणाऱ्या निराकार दगडाचीही ग्रामस्थांकडून श्रद्धेने पूजा केली जाते. गाभाऱ्यातील शिवलिंग काळ्या पाषाणाचे आहे. शिवलिंगाच्या साळुंखेभोवती संगमरवर बसविण्यात आल्याने मूळ स्वरूपाचा काही भाग झाकला गेला असला तरी काळ्या पाषाणाचे अस्तित्व स्पष्टपणे जाणवते. स्थानिक श्रद्धेनुसार शिवलिंगाच्या वरील भागाला नांगराच्या फाळाचा स्पर्श होऊन इजा झाली होती..Satara District Bank: सातारा जिल्हा बँकेचा आखाडा तापला! २५० ठरावांमुळे उदयनराजेंचे पारडे जड, राजेंची ताकद अन् दिग्गजांची अडचण.गाभाऱ्याच्या डाव्या बाजूच्या देवकोष्टात श्री गणेशाची प्राचीन वाटणारी मूर्ती आहे. काळाच्या ओघात मोठ्या प्रमाणात झीज झाली असली तरी तिचे देवकोष्टातील स्थान आणि पूजापरंपरा कायम आहे. मंदिराच्या गाभाऱ्यासमोर तीन नंदी असून मधोमध असलेला नंदी सर्वांत मोठा आहे. मान किंचित पुढे आलेली त्याची मुद्रा जणू महादेवाचा आदेश मिळताच उठण्यासाठी सज्ज असल्याचा भास निर्माण करते. डाव्या बाजूचा नंदी सर्वांत लहान, तर उजव्या बाजूचा त्यापेक्षा काहीसा मोठा आहे. मंदिराची रचना आणि बांधकाम कोकणातील पारंपरिक मंदिर स्थापत्याची वैशिष्ट्ये जपणारे आहे..ऐतिहासिक गदेगळकोंडोशीच्या स्वयंभू श्री महादेव मंदिराच्या प्रांगणामध्ये गदेगळ असून प्रवेशद्वारातून आत गेल्यावर उजव्या बाजूला हा गदेगळ पाहायला मिळतो. अनेक वर्षे ऊन-पावसाचा मारा सहन केल्यामुळे त्याची मोठ्या प्रमाणात झीज झाली आहे. गदेगळाच्या वरच्या भागात शिवपिंड, चंद्र आणि सूर्य यांच्या प्रतिमा दिसतात. मध्यभागी गाढव आणि महिलेच्या आकृतीसदृश शिल्पभाग दिसून येतो. खालच्या भागातील कोरीव काम मात्र मोठ्या प्रमाणात झिजल्यामुळे स्पष्टपणे ओळखता येत नाही. वैशिष्ट्यपूर्ण असलेला हा गदेगळ मंदिराची प्राचीनता अधोरेखित करतो..नांगराच्या फाळातून प्रकटलेली शिवपिंडपूर्वी एका शेतकऱ्याने आंब्याच्या झाडाखाली शेतीची नांगरणी सुरू केली होती. नांगराच्या जोताचा फाळ एका ठिकाणी असलेल्या दगडाला जोरात आदळला. नांगर पुढे गेल्यानंतर काही वेळाने शेतकऱ्याच्या लक्षात आले की फाळ ज्या ठिकाणी आदळला होता त्या ठिकाणाहून रक्तस्राव होत आहे. त्याने मागे येऊन पाहिले असता त्या ठिकाणी शिवपिंड असल्याचे आढळले. त्यानंतर ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन त्या शिवपिंडीची पूजा सुरू केली जाते..Duleep Trophy 2026: वैभव सूर्यवंशीचे शतक थोडक्यात हुकले... फटका चुकला, सीमारेषेवर झेल टिपला; हताश झालेल्या पोरानं बॅट फेकली."राजापूर तालुक्यातील कोंडोशी येथील स्वयंभू श्री महादेव मंदिरातील शिवपिंडी नांगराच्या फाळातून प्रकटल्याची आख्यायिका स्थानिक ग्रामस्थांकडून सांगितली जात असून मंदिराच्या प्रांगणामध्ये ऐतिहासिक गदेगळ दिसून येते. त्यावरील शिल्पे आणि चिन्हांचा तज्ज्ञांकडून अभ्यास झाल्यास या मंदिराचा पूर्वइतिहास, परिसरातील दानपरंपरा, सामाजिक इतिहास स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे."- विनोद पवार, अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.