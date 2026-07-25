Konkan Cyclone: तळकोकणात चक्रीवादळाचा तडाखा, बांद्यात बागायतीला फटका; लाखोंचं नुकसान

बांदा: रोणापाल गावाला चक्रीवादळाचा गुरुवारी जबरदस्त फटका बसला. काजू, सागवान आणि इतर बागायतींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेकडो झाडे उन्मळून पडली. अनेक शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. कृषी अधिकारी व बागायतदार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज नुकसानीची पाहणी केली. रोणापाल परिसरात गुरुवारी सकाळी सुमारे नऊच्या सुमारास अचानक आलेल्या तीव्र वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाने मोठा धुमाकूळ घातला. सुमारे अर्धा तास सुरू असलेल्या वादळामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. काजू, सागवान, माड आणि केळीची मिळून १५० हून अधिक झाडे उन्मळून पडली. अनेक वर्षांची.गावठी काजूची झाडे चक्रीवादळाच्या तडाख्यात सापडली. वादळाचा वेग इतका प्रचंड होता की, काजूच्या भल्या मोठ्या फांद्या तुटून लगतच्या शेतांमध्ये जाऊन कोसळल्या. अनेक झाडे मुळासकट उन्मळून पडल्याने बागायतींचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे..तालुका कृषी अधिकारी गोरखनाथ गोरे, मंडल कृषी अधिकारी युवराज भुईंबर, उपकृषी अधिकारी अजमुद्दीन सरगुरू, सिंधुदुर्ग बागायतदार संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत, संचालक सुरेश गावडे, प्रवीण परब, मंगला कामत, शेतकरी विष्णू महादेव सावंत, घासपर ऑगस्टीन मारणेकर, सदाशिव गाड आदी उपस्थित होते..Akole Flood: महापुराने अकोलेचा पश्चिम पट्टा वेढला, दरड कोसळल्यानं दहा गावांचा संपर्क तुटला; जमिनी वाहिल्या.रोणापाल गावाला चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करावे, अशी अपेक्षा तेथील बागायतदार आणि शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. या नुकसानीचा पंचनामा करून शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थ व बाधित शेतकऱ्यांची आहे. शेतकरी विष्णू महादेव सावंत यांच्या काजू बागेची पाहणी करण्यात आली. त्यांनी अनेक वर्षांच्या परिश्रमातून विकसित केलेली काजू बाग चक्रीवादळात पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. .IND vs ZIM 2nd T20I: वैभव सुर्यवंशीची स्फोटक फलंदाजी आजही पाहायला मिळणार; भारत- झिम्बाब्वे दुसरा सामना किती वाजता अन् कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या.गेल्या वर्षी त्यांच्या बागेतून सुमारे तीन टन काजू बियांचे उत्पादन झाले होते. यंदा मात्र शेकडो काजूची झाडे उन्मळून पडली आहेत. क्षणात होत्याचे नव्हते झाले आहे. शासनाच्या नियमानुसार पंचनामे व मदत प्रक्रियेबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. परिसरातील शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत व बागायतींच्या पुनर्लागवडीसाठी विशेष साहाय्य देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.