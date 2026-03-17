Dapoli News : कोकण दीपकाडीला जागतिक व्यासपीठ; संवर्धनासाठी जनतेला मतदानाचे आवाहन

दापोली - कोकणाच्या कातळ सड्यांवर उमलणारी आणि 'एकदांडी', 'ढोकाची फुले' म्हणून ओळखली जाणारी 'कोकण दीपकाडी' ही दुर्मिळ वनस्पती आज संवर्धनासाठी जागतिक स्तरावर झळकण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. स्थानिक जैवविविधतेचे प्रतीक बनलेल्या या प्रजातीला वाचवण्यासाठी आता जनसहभागाची गरज निर्माण झाली असून, ऑनलाईन मतदानाच्या माध्यमातून प्रत्येकाला हातभार लावण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे..संयुक्त राष्ट्र संघाशी सल्लागार म्हणून कार्यरत असलेल्या 'इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर' (IUCN) यांच्या 'अप-रोअर कॉन्झर्वेशन चॅलेंज'साठी दीपकाडीची निवड झाली आहे. या स्पर्धेत विजयी ठरलेल्या प्रजातीच्या संवर्धनासाठी विशेष निधी दिला जाणार असल्याने, ही संधी कोकणासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. १६ ते १८ मार्चदरम्यान होणाऱ्या या ऑनलाईन मतदानात अधिकाधिक नागरिकांनी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन पर्यावरण अभ्यासक डॉ. अमित मिरगळ यांनी केले आहे..गेल्या काही वर्षांत डॉ अपर्णा वाटवे, डॉ. अमित मिरगळ आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ यांसारख्या अभ्यासकांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतून दीपकाडीची ओळख टिकून राहिली आहे. कोकण साड्यांवर म्हणजेच रत्नागिरी, पावस, देवाचे गोठणे, जैतापूर, आंबोळगड, मालवण, वेंगुर्ले आणि गोवा या ठिकाणी या वनस्पतीचा नैसर्गिक अधिवास असल्याचा या अभ्यासकांनी यापूर्वी नोंदविला आहे..सण-उत्सवांमध्ये वापरापासून गजऱ्यांपर्यंत या फुलांनी कोकणकरांच्या भावविश्वात विशेष स्थान निर्माण केले आहे. पुढे दापोली तालुक्यातील बुरोंडी, अडखळ, वारेबुवा, चंद्रनगर, वळणे, चिखलगाव, पंचनदी, देहेण या गावांमध्ये देखील या वनस्पतीचे यशस्वी पुनरारोपण गेल्या काही वर्षांमध्ये करण्यात आले आहे.देवरुख आणि दापोली परिसरात 'सह्याद्री संकल्प सोसायटी', 'वाइल्ड अॅनिमल रेस्क्यूअर (WAR)' आणि इतर स्थानिक संस्थांच्या पुढाकारातून 'दीपकाडी महोत्सवा'चे आयोजन करण्यात येत असून, या माध्यमातून जनजागृती केली जात आहे..केवळ कोकणापुरती मर्यादित आणि दिवसेंदिवस संकटात सापडत चाललेली ही प्रजाती वाचवणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे नागरिकांनी https://uproar.indianapoliszoo.com/� या संकेतस्थळावर जाऊन दीपकाडीला मतदान करून या अनमोल नैसर्गिक वारशाच्या संवर्धनासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.