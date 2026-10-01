Konkan Grass: कोकणातील गवत मराठवाड्यातील गुरांसाठी पाठवा; चारा, रोजगार आणि वणव्यांवर नियंत्रणाचा तिहेरी उपाय

दापोली : मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे गुरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला असताना दुसरीकडे कोकणात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेले गवत मनुष्यबळाअभावी वाया जाते. कोकणातील गवताची कापणी करून ते मराठवाड्यातील गुरांसाठी चारा म्हणून पाठवण्याचा उपाय निवेदिता प्रतिष्ठानने सुचवला आहे. यामुळे गुरांना चारा, स्थानिकांना रोजगार आणि कोकणातील वणव्यांवर नियंत्रण, असा तिहेरी लाभ होऊ शकतो, असे संस्थेने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत तसेच राज्यमंत्री योगेश कदम यांना ई-मेलद्वारे निवेदिता प्रतिष्ठानतर्फे निवेदन सादर केले आहे. कोकणातील माळराने रस्त्यांच्या दुतर्फा तसेच डोंगरउतारांवर मोठ्या प्रमाणात गवत उपलब्ध आहे; मात्र ते कापण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने हे गवत वाळून जाते. उन्हाळ्यात याच वाळलेल्या गवतामुळे मानवनिर्मित वणव्यांचा धोका वाढतो. त्यामुळे मराठवाड्यातील गरजू कामगारांसाठी कोकणात तात्पुरत्या छावण्या उभारून त्यांच्या माध्यमातून गवत कापणीचे कामे हाती घ्यावीत, अशी सूचना करण्यात आली आहे..कापणी केलेल्या गवताचे क्रशिंग करून ते मराठवाड्यात पाठवल्यास वाहतूकखर्चही कमी होऊ शकतो. त्यातून मराठवाड्यातील गुरांना चारा उपलब्ध होण्याबरोबरच कामगारांना रोजगार मिळेल आणि कोकणातील वणव्यांचा धोका कमी करण्यास मदत होईल, असे त्या निवेदनात नमूद केले आहे..Yavatmal DCC Election: डीसीसी'च्या रणधुमाळीत ‘बिनविरोध’चा डाव! खासदार संजय देशमुख बिनविरोध; पुसद तालुका गटही बिनविरोध . शासनाने तातडीने याबाबत कार्यवाही केल्यास पुढील तीन महिन्यांत मराठवाड्यातील गुरांच्या चाऱ्याच्या समस्येवर काही प्रमाणात पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. - डॉ. प्रशांत परांजपे, अध्यक्ष, निवेदिता प्रतिष्ठान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.