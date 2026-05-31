Kokan: कोकणात महायुतीत बंडखोरी, शिवसेना आमदाराच्या लेकीचा अर्ज; तटकरेंच नाव घेत थेट सुनावलं

रत्नागिरी: विधान परिषदेच्या रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग-रायगड कोकण मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महायुतीमधील अंतर्गत कलह अखेर चव्हाट्यावर आला आहे. शिंदे शिवसेनेचे आमदार महेंद्र दळवी यांची कन्या जुईली जुवेकर यांनी बंडखोरी करत थेट अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करत महायुतीसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. या बंडखोरीमुळे या निवडणुकीतील रंगत अधिकच वाढली आहे..यावेळी जुवेकर म्हणाल्या, 'सध्या त्यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज भरला असून, पक्षाचा अधिकृत 'एबी फॉर्म' अद्याप जोडलेला नाही; मात्र, इथला महायुतीचा उमेदवार कोण असेल, याचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. मला, विकास गोगावले यांना किंवा अन्य कोणत्याही शिवसैनिकाला उमेदवारी मिळाली तरी चालेल; पण ती शिवसेनेलाच मिळायला हवी. आमचा तटकरे यांच्या नावाला तीव्र विरोध आहे. कोकणात शिवसेनेची ताकद अधिक असताना राष्ट्रवादीला ही जागा देण्यावरून शिवसैनिकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही आमचा उमेदवारी अर्ज मागे घेणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले..कोकण स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात महायुतीचे पारडे जड आहे; परंतु महायुतीमध्ये बंडखोरी निर्माण झाल्यामुळे गुंता वाढत चालला आहे. महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी घेट लढत असली, तर महायुतीतील उमेदवारीचा तिढा कायम राहिल्यास बंडखोरीचा फायदा कोणाला होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.."राष्ट्रवादी काँग्रेसने कोकणात कायम शिवसैनिकांवर ८८ अन्याय केला आहे. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत अनिकेत तटकरे यांचा प्रचार करणार नाही. कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड या तिन्ही जिल्ह्यांत शिवसेनेची ताकद आणि मतदार जास्त आहेत. त्यामुळे हा मतदारसंघ शिवसेनेलाच मिळावा, अशी आग्रही मागणी आहे."- जुईली जुवेकर, अपक्ष उमेदवार.बाळ माने उद्या अर्ज दाखल करणारदरम्यान, महाविकास आघाडीनेदेखील ही निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी माजी आमदार बाळ माने यांना उमेदवारी दिली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपनेते असलेले माने सोमवारी (१ जून) सकाळी ११ वाजता त्यागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपला उमेदवारी अर्ज सादर करणार आहेत.