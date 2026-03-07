सावंतवाडी : कोकणात आपत्तीमुळे निर्माण झालेला आंबा व काजू नुकसानीचा प्रश्न माजी मंत्री, आमदार दीपक केसरकर यांनी विधान भवनात उपस्थित केला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी आपली लक्षवेधी मांडली..आंबा, काजू शेतकऱ्यांचे ८५ ते ९० टक्के नुकसान झालेले असताना शेतकऱ्यांना न्याय देणार का? नुकसानभरपाईची घोषणा करणार का? असा सवाल श्री. केसरकर यांनी लक्षवेधीतून उपस्थित केला. याला फलोत्पादन, रोजगार हमीमंत्री भरत गोगावले यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला..Raju Shetti : “सरकार म्हणजे शेतकऱ्यांची सावत्र आई” वेंगुर्ले मेळाव्यात राजू शेट्टींचा संताप; आंबा-काजू बागायतदरांसाठी अडीच हजार कोटींची मागणी.कोकणच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा अन् जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. ८५ ते ९० टक्के नुकसानीचा अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे. २२ व २४ फेब्रुवारीला हे अहवाल पाठवले आहेत. विम्याच्या अटींमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. अशा परिस्थितीत शासकीय योजनांपासून दुर्लक्षित कोकणाला न्याय देणार का? असा सवाल श्री. केसरकर यांनी केला..यावर मंत्री गोगावले म्हणाले, ‘‘कोकणच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न दीपक केसरकर यांनी मांडला आहे. आपत्कालीन स्थिती व हवामान बदलामुळे मोठ्या प्रमाणात आलेला मोहोर बुरशीजन्य रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे काळा पडला आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे..Farmer Loan: अटी-शर्तींमुळे लाखो शेतकरी कर्जमाफी योजनेतून बाहेर राहणार; राजू शेट्टींनी उपस्थित केला कळीचा मुद्दा.कृषी विद्यापीठ व कृषी विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करून याचा अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. प्राथमिक पाहणीत ८०-९० टक्के आंबा पिकाच्या मोहोराचे नुकसान झाले आहे..काजू पिकांचेही नुकसान हवामान बदलामुळे झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत क्षेत्रीय पाहणी चालू आहे. गतवर्षी कोकण विभागात २२४ कोटी विमा संरक्षण रक्कम अदा केली असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ८४ कोटींचे वाटप केले आहे.’’.सिंधुदुर्गसाठी २२३ कोटी विमा संरक्षित रक्कममंत्री गोगावले म्हणाले, ‘‘यावर्षी आंबा पिकासाठी ६०४ कोटी संरक्षित रक्कम असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी २२३ कोटी विमा संरक्षित रक्कम आहे. काजू पिकासाठी गतवर्षी १६ कोटींची विमा संरक्षित रक्कम वाटप केली असून सिंधुदुर्गसाठी ८ कोटी वाटप केले. यावर्षी ९४ कोटी रक्कम संरक्षित असून सिंधुदुर्गसाठी त्यातील ४९ कोटी विमा संरक्षित रक्कम आहे. .काजू व आंबा पिकांचे कीड व रोगांपासून नियंत्रणासाठी क्षेत्रीय स्तरावर नियोजन सुरू आहे. तसेच आंबा काजू पिकांचे सर्वेक्षणही सुरू आहे. आंबा टास्क फोर्सच्या माध्यमातून ८ गावांची निवड केली आहे. पीक संरक्षणाबाबत प्रात्यक्षिक राबविण्यात येत आहे. कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी फेब्रुवारी २०२५ ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीसाठी ६ कोटींची मदत वाटप केली आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.