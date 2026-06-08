कोकण

Konkan Railway Recruitment : कोकण रेल्वेचा अजब कारभार! 132 पदांसाठी भरती कोकणात, पण मुलाखती चक्क आंध्र प्रदेशात; स्थानिक तरुणांमध्ये तीव्र संताप

Why Are Konkan Railway Interviews Being Held in Visakhapatnam? : कोकण रेल्वेच्या १३२ पदांच्या भरतीसाठी मुलाखती विशाखापट्टणम येथे आयोजित केल्याने स्थानिक बेरोजगारांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
Why are Konkan Railway interviews in Visakhapatnam?

Why are Konkan Railway interviews in Visakhapatnam?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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चिपळूण : कोकण रेल्वेच्या १३२ पदांच्या भरती प्रक्रियेसाठीच्या मुलाखती चक्क आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे आयोजित करण्यात आल्या आहेत. कोकण रेल्वे प्रशासनाच्या या अजब आणि अनपेक्षित निर्णयाला कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. समितीचे अध्यक्ष शौकत मुकादम यांनी याबाबत तीव्र नाराजी (Konkan Railway 132 posts recruitment controversy) व्यक्त करत, हा निर्णय कोकणातील स्थानिक बेरोजगार तरुणांवर उघड अन्याय करणारा असल्याचा थेट आरोप केला आहे.

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