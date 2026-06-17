Konkan Tourism : आता अथांग समुद्रातून होणार थेट 'कोकण देवदर्शन', 20 ते 50 जणांची क्षमता असणाऱ्या स्पीड बोट्स धावणार; गणपतीपुळे, कुणकेश्वरचा समावेश

रत्नागिरी : कोकणच्या अथांग समुद्रातून आता थेट देवदर्शनाचा एक नवा, रोमांचक आणि गतिमान प्रवास सुरू होणार (Konkan temple water tourism Project) आहे. प्रमुख मंदिरांना जलमार्गाने जोडण्याची एक धडाकेबाज योजना आखण्यात आली आहे. आंगणेवाडीची भराडी देवी, कुणकेश्वरचे जागृत शिवमंदिर, रत्नागिरीतील गणपतीपुळे आणि थेट पालीचा बल्लाळेश्वर गणपती... हे संपूर्ण देवदर्शन आता एका वेगवान बोट प्रवासाने करता येणार आहे. .कोकणच्या धार्मिक पर्यटनाला एक प्रचंड गती देणारा हा निर्णय आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री नीतेश राणे यांनी केली आहे. याबाबत ते म्हणाले, 'कोकणातील या प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रांना जोडण्यासाठी विशेष जलमार्ग विकसित केला जात आहे..यासाठी समुद्रात कोणत्याही मोठ्या जहाजांची वाट न पाहता, २० ते ५० प्रवाशांची क्षमता असलेल्या लहान पण अत्यंत वेगवान बोटी (स्पीड बोट्स) वापरल्या जातील. या वेगवान बोटींमुळे एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाणे अत्यंत सोपे आणि कमी वेळेत शक्य होईल..Markandeya Hill Nashik : गिर्यारोहकांसाठी गुड न्यूज! साडेचार कोटींचा निधी मंजूर, सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी 'या' पौराणिक पर्वताचं पालटणार रूपडं; पाहा काय आहेत प्लॅन्स.भाविकांना कोणत्याही अडचणीशिवाय थेट किनाऱ्यावर उतरता यावे आणि बोटींची वाहतूक सुरळीत व्हावी, यासाठी आवश्यक असणाऱ्या जेटी (धक्के) बांधण्याचे काम अत्यंत वेगाने सुरू करण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधांचे हे काम पूर्ण होताच ही सेवा प्रवाशांसाठी खुली केली जाईल.'.Pune-Bangalore Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील सर्वात मोठा उड्डाणपूल अखेर सुरू होणार; 'लोड टेस्टिंग'साठी 35 टनांच्या 12 गाड्या 24 तास केल्या उभ्या, प्रवाशांना दिलासा.स्थानिक रोजगाराला मोठीयामुळे केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशभरातून येणाऱ्या पर्यटकांचा ओघ वाढेल आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीला मोठी चालना मिळेल. कोकणची संस्कृती, तिथली मंदिरे आणि विस्तीर्ण समुद्रकिनारे यांना जोडणारा हा जलमार्ग भविष्यात कोकणच्या पर्यटनाचा मुख्य कणा ठरणार यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.