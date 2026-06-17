कोकण

Konkan Tourism : आता अथांग समुद्रातून होणार थेट 'कोकण देवदर्शन', 20 ते 50 जणांची क्षमता असणाऱ्या स्पीड बोट्स धावणार; गणपतीपुळे, कुणकेश्वरचा समावेश

Konkan’s New Waterway for Religious Tourism : कोकणातील गणपतीपुळे, कुणकेश्वर, आंगणेवाडी आणि पाली यांसारख्या प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना स्पीड बोटद्वारे जोडण्याची योजना जाहीर झाली असून धार्मिक पर्यटन आणि जलपर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे.
Konkan religious tourism water route project

Konkan religious tourism water route project

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : कोकणच्या अथांग समुद्रातून आता थेट देवदर्शनाचा एक नवा, रोमांचक आणि गतिमान प्रवास सुरू होणार (Konkan temple water tourism Project) आहे. प्रमुख मंदिरांना जलमार्गाने जोडण्याची एक धडाकेबाज योजना आखण्यात आली आहे. आंगणेवाडीची भराडी देवी, कुणकेश्वरचे जागृत शिवमंदिर, रत्नागिरीतील गणपतीपुळे आणि थेट पालीचा बल्लाळेश्वर गणपती... हे संपूर्ण देवदर्शन आता एका वेगवान बोट प्रवासाने करता येणार आहे.

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