Raigad: कोतुर्डे व परिसरात मगरींचा थरार, धरणातील पाणी संपल्याने मगरी धरणाबाहेर

महाड: महाड तालुक्यातील कोतुर्डे येथील धरणाचे पाणी पूर्णपणे संपुष्टात आल्याने या धरणामध्ये असणाऱ्या मगरी पाण्याअभावी बाहेर पडल्या आहेत. या मगरींनी कोतुर्डे गावातील रस्त्यांवर व जंगलामध्ये आपला वावर सुरू केल्याने रात्री कोतुर्डे गावात रस्त्यांवर मगरींचा थरार पहावयास मिळाला. महाड येथील सिस्केप या संस्थेने तातडीने या ठिकाणी रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू केले आहे. .महाड तालुक्यातील सावित्री, गांधारी नदी तसेच इतर धरणांमध्ये मार्श जातीच्या मगरींचा मोठा वावर आहे. सावित्री नदी मध्ये महाड शहराजवळ या मगरी पहावयास मिळतात. महाड रायगड मार्गावर कोतुर्डे येथे पाटबंधारे विभागाचे धरण असून या धरणातील पाणी महाड शहर परिसरातील गावांना दिले जाते..Nagpur: निवडणूक व जनगणनेच्या कामात दिरंगाई करणे भोवले ; मंडळ अधिकारी नरेश कुंभलकर निलंबित: विभागीय चौकशी सुरू .आता धरणातील पाणीसाठा पूर्णपणे संपुष्टात आल्याने पाण्यामध्ये असणारे जीव त्यांच्यावर याचा मोठा परिणाम होऊ लागला आहे. पाण्यातील मासे देखील पाणी अभावी मरू लागले आहेत. त्यातच या धरणात मोठ्या प्रमाणात मगरींचा वावर आहे. पाणी संपल्याने या मगरी आता धरणाच्या बाहेर येत आहेत. अशाच प्रकारे तब्बल 27 मगरी या परिसरात वावरू लागल्या आहेत.कोतुर्डे येथील ग्रामस्थांना काही मगरींचा वावर वेगवेगळ्या ठिकाणी दिसून आला. चापगाव येथील रस्त्यावर, कोतुर्डे आदिवासी वाडी, बौद्धवाडी, धरणवाडी व मुळगाव या भागात ग्रामस्थांच्या दृष्टीस अनेक मगरी पडल्या. त्यामुळे रात्री ग्रामस्थांनी सिस्केप व वन विभागाशी संपर्क साधला..वनविभागाचे वनक्षेत्राधिकारी आशिष पाटील तसेच सिस्केप संस्थेचे अध्यक्ष प्रेमसागर मेस्त्री , वनविभाग आणि सिस्केप के टीम व ग्रामस्थांनी एकत्रितपणे या मगरींचे रेस्क्यू करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. परंतु या मगरी अत्यंत चपळ असल्याने त्या जंगलात सहजरीत्या पळून जात. तरीही योगेश गुरव, चिंतन वैष्णव चिराग मेहता ओम शिंदे धर्मेंद्र मेहता ओंकार वेलंकर ओंकार माने अशा अनेक सदस्यांनी व ग्रामस्थांनी दोरखंडांनी एक बारा फुटी मोठी पकडण्याचा प्रयत्न केला परंतु अतिशय शक्तिशाली असलेल्या या मगरीने पकडण्यासाठी वापरलेले जाळे देखील तोडले व पलायन केले..Sahara Desert Tragedy : सहारा वाळवंटात अचानक ट्रक बंद पडला अन् पाण्याअभावी ४९ जणांचा तडफडून मृत्यू, २ जण कसे वाचले?.तरीही काही लहान मोठ्या मगरी पकडण्यात यश आले आहे.तसेच इतर मगरींचे शोध कार्य सुरू आहे. या मगरी जंगलात झाडाझुडपात आश्रयाला राहतात तसेच त्या पाण्याबाहेर एक महिना कालावधीपर्यंत राहू शकतात. त्यामुळे पाणीटंचाई नंतर आता मगरीचे संकट परिसरात निर्माण झाले आहे. ज्या मगरींना पकडण्यात आले आहे .त्यांना गोड्या पाण्याच्या आश्रयाला नवीन अधिवासात सोडावे लागणार आहे त्या दृष्टीने वनविभाग व सिस्केपचे प्रयत्न सुरू आहेत.."वनविभागाचे पथक तातडीने घटनास्थळी रवांना झालेले आहे. सिस्केप संस्थेच्या मदतीने रेस्क्यू कार्य सुरू आहे. वनविभागाचे पथक गावात तैनात राहणार आहे"- आशिष पाटील( वनक्षेत्राधिकारी महाड)"जा मगरींना पकडण्यात आले आहे त्यांना वाहनाद्वारे सुरक्षित स्टडी पाणीसाठा असणाऱ्या अधिवासात वनविभागाच्या मदतीने सोडले जाणार आहे."-प्रेमसागर मेस्त्री( मानद वनरक्षक व सिस्केप अध्यक्ष).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.