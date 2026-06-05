कोकण

Raigad: कोतुर्डे व परिसरात मगरींचा थरार, धरणातील पाणी संपल्याने मगरी धरणाबाहेर

Crocodiles Emerge After Dam Dries Up: कोतुर्डे धरणातील पाणी पूर्णपणे आटल्याने धरणातील मगरी बाहेर पडून गावातील रस्ते आणि जंगल परिसरात फिरताना दिसत आहेत.
Raigad

Raigad

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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महाड: महाड तालुक्यातील कोतुर्डे येथील धरणाचे पाणी पूर्णपणे संपुष्टात आल्याने या धरणामध्ये असणाऱ्या मगरी पाण्याअभावी बाहेर पडल्या आहेत. या मगरींनी कोतुर्डे गावातील रस्त्यांवर व जंगलामध्ये आपला वावर सुरू केल्याने रात्री कोतुर्डे गावात रस्त्यांवर मगरींचा थरार पहावयास मिळाला. महाड येथील सिस्केप या संस्थेने तातडीने या ठिकाणी रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू केले आहे.

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