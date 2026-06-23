Koyna Dam Siltation : कोयना धरणात साचलाय 35 टक्के गाळ, विदेशी वृक्षांमुळे पाणीसाठ्यावर परिणाम; 2000 पूर्वीच्या वृक्षतोडीचाही फटका

चिपळूण : कोयना धरणात ३५ टक्के गाळ साचला आहे. त्याचा धरणातील पाणी साठविण्याच्या क्षमतेवर परिणाम झाला आहे आहे. धरण परिसरातील ॲकेशिया, निलगिरी यांसारख्या विदेशी वृक्षांमुळे धरणातील पाण्यावर परिणाम झाला आहे. अशी माहिती कोयनेतील स्थानिक ग्रामस्थांनी चिपळूणमधून कोयना धरण परिसराचा अभ्यास करण्यासाठी गेलेल्या निसर्ग अभ्यासकांना (Koyna reservoir sedimentation study) दिली..शहरातील निसर्ग-पर्यावरण अभ्यासक समीर कोवळे, जल अभ्यासक शाहनवाज शाह, कृषी अभ्यासक पृथ्वीराज पवार यांनी कोयना खोरे परिसराची बहुउद्देशीय निसर्ग अभ्यास मोहीम पार पाडली. ही मोहीम अर्थ फाउंडेशन आणि ग्लोबल चिपळूण ह्या संस्थांच्यावतीने आखण्यात आली होती..मोहिमेदरम्यान सह्याद्री पर्वताच्या रांगा, कोयना खोरे परिसर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पालगतचे झालर क्षेत्र (बफर झोन) यामध्ये विविध माध्यमांद्वारे प्रवास केला. काही दुर्गम भागांमध्ये ट्रेकिंग-गिर्यारोहण करीत तेथील स्थानिक प्रत्यक्ष निरीक्षणे, पाहणी करण्यात आली..Monsoon Update : 'एल निनो'मुळे देशात 1972 आणि 2009 सारखा दुष्काळ पडणार? पुढील काही आठवडे का आहेत अत्यंत महत्त्वाचे, मान्सून कधी होणार पुन्हा सक्रिय?.स्थानिक ग्रामस्थ हणमंत सुतार त्यांना माहिती देताना म्हणाले की, सन २००० पूर्वी या भागात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाली. त्यामुळे जमिनीची धूप होऊन माती या जलाशयामध्ये येऊन मूळ जलाशयाच्या पाणी साठवणूक क्षेत्रात गाळ साचला आहे. याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे..धरण जवळ असूनसुद्धा सिंचन यंत्रणेचा अभाव असल्याचे दिसले. यामुळे दुर्गम भागांतील शेती व त्यापूरक व्यवसायांवर प्रतिकूल परिणाम दिसून आले. शेती, गुरे-ढोरे व शेळी पालन यावर स्थानिक लोकजीवन अवलंबून आहे. धरणाच्या जलाशयाची जलपातळी घटल्यामुळे पूर्वी धरणाच्या निर्मितीपूर्वी बुडित क्षेत्रातील घरांचे, मंदिरांचे अवशेष उघडे पडले आहेत. बाझे- वाजेगावचे ग्रामदैवत श्रीदेवी बाजूबाई, श्री लक्ष्मी देवी मंदिर, राणीबाईचा वाडा, मानवी वापराच्या घरगुती पुरातन वस्तू आदींच्या अवशेषांची अभ्यासकांनी पाहणी केली..उंबरघळमधील नैसर्गिक गुहेची पाहणीपळासरी गावच्या बुडित क्षेत्रातीलदेखील जुन्या लोकवस्तीच्या घरांचे अवशेष, मारुती मंदिर यांची पाहणी करण्यात आली. परतीच्या प्रवासात मोहिमवीरांतर्फे वनकुसवडेमधील उंबरघळमधील नैसर्गिक पुरातन गुहा परिसराची पाहणी करण्यात आली. या बहुउद्देशीय अभ्यास मोहिमेकरिता पाटणचे स्थानिक गाईड नीलेश फुटाणे, हणमंत सुतार यांचे मार्गदर्शन लाभले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.