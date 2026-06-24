कोकण

Koyna Dam History : कोयना धरणाचे पाणी ओसरले अन् उघड झाला पाण्याखाली लपलेला इतिहास; भग्न अवशेषांमधून समोर आलं जुनं वैभव, 74 वर्षांनंतर काय पाहायला मिळालं?

History of Koyna Dam and Village Displacement : कोयना धरणातील पाणी ओसरल्याने जुन्या बुडालेल्या गावांचे अवशेष, प्राचीन मंदिरे आणि सांस्कृतिक वारसा पुन्हा समोर आला आहे.
Koyna Dam submerged villages history

Koyna Dam submerged villages history

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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चिपळूण : कोयना कोरडी झाली आणि धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील जुन्या गावाचा इतिहास, श्रद्धा, संस्कृती आणि विस्थापनाच्या वेदना आजही भग्न अवशेषांमधून बोलताना दिसत (Ancient temples under Koyna reservoir) आहेत. कोयनेच्या खोऱ्यातील जुन्या आठवणींचा अभ्यास करण्यासाठी चिपळूणचे अभ्यासक समीर कोवळे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह कोयनेची वारी केली. त्यानंतर ‘सकाळ’शी बोलताना त्यांनी कोयना खोऱ्यातील जुन्या गावाच्या आठवणी पुन्हा एकदा जाग्या केल्या.

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