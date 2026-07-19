Koyna Dam: धोक्याची घंटा! कोयनेत पाणी संकट, फक्त पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य; अपुऱ्या पावसाचा फटका

चिपळूण: कोयना धरणातील पाणीटंचाईने यंदा भीषण रूप धारण केले आहे. नवीन जलवर्षाची सुरुवात होऊन दीड महिना उलटला, तरी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात अपेक्षित पाऊस न झाल्याने केवळ सिंचनाचाच नव्हे तर राज्याच्या जलविद्युत निर्मितीचाही श्वास कोंडला गेला आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच धरणातून सिंचनाचे पाणी बंद करून केवळ पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याची दुर्दैवी वेळ प्रशासनावर आली आहे, ही धोक्याची घंटा आहे..कोयना धरणाची सद्यस्थिती ही केवळ एका धरणातील पाणीटंचाईपुरती मर्यादित नसून, ती राज्याच्या कृषी आणि ऊर्जा क्षेत्रापुढील मोठ्या संकटाचे संकेत देणारी आहे. निसर्गाचा लहरीपणा आणि लांबलेला पाऊस यामुळे निर्माण झालेली ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. वरुणराजा लवकरच समाधानकारक हजेरी लावून हे संकट दूर करेल, अशी आशा असली तरी सध्यातरी उपलब्ध पाण्याचा थेंब अन् थेंब जपून वापरण्याचे आणि भविष्यातील जलनियोजनाचे गंभीर आव्हान प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे..'भारताची दुसरी स्वातंत्र्य चळवळ', अन्यायापासून मुक्ती; रुग्णालयातून सोनम यांचा पहिला मेसेज.पाण्याच्या अभूतपूर्व टंचाईमुळे पश्चिमेकडील जलविद्युतनिर्मिती सध्या केवळ नावालाच किंवा अत्यंत तुरळक प्रमाणात सुरू आहे. गतवर्षी १५ जुलैअखेर ७.२५ टीएमसी पाण्यावर २०७.६०७ दशलक्ष युनिट वीजनिर्मिती झाली होती. याउलट, यंदा पूर्व व पश्चिम दोन्ही प्रकल्पांत मिळून अवघा २.७६ टीएमसी पाणीसाठा वापरता आला असून, वीजनिर्मिती केवळ ७३.९८० दशलक्ष युनिटवर थांबली आहे. या जलवर्षाच्या पहिल्या दीड महिन्यात पश्चिमेकडे १.४५ टीएमसी पाण्यावर ७०.२९४ दशलक्ष युनिट निर्मिती झाली. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा २.७५ टीएमसी पाणी कमी वापरल्यामुळे १२३.८२४ दशलक्ष युनिट इतकी प्रचंड तूट वीजनिर्मितीत निर्माण झाली आहे..पाणीवापर झाला कमी धरण पायथा वीजगृहातून वीजनिर्मिती करून ते पाणी पूर्वेकडे सिंचनासाठी नदीपात्रात सोडण्याची निरंतर प्रक्रिया यंदा विस्कळीत झाली आहे. यंदा शेतीपेक्षा मानवी वस्तीची तहान भागवण्याला प्रशासनाने प्राधान्य दिले आहे. यंदा पूर्वेकडे १.३१ टीएमसी पाण्यावर ३.६८६ दशलक्ष युनिट वीजनिर्मिती झाली. गतवर्षी याच काळात पाऊस लवकर सुरू झाल्याने पाणीसाठा नियंत्रित करण्यासाठी ३.०५ टीएमसी पाणी सोडले गेले होते व त्यातून १३.४८९ दशलक्ष युनिट वीज निर्माण झाली होती. यंदा मात्र पाऊस कमी झाल्याने १.७४ टीएमसी पाणीवापर कमी झाला आणि पर्यायाने ९.८०३ दशलक्ष युनिट कमी वीज तयार झाली..Mumbai Rain: पुढील तीन दिवस महत्त्वाचे! मुंबईत पावसाचा जोर वाढणार, हवामान विभागाचा अलर्ट .कोयना धरणामध्ये पाणीसाठण्याची प्रक्रिया सध्या मंदावली आहे. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस कमी झाल्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचा वीजनिर्मितीवर भविष्यात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पाऊस सुरळीत झाला, धरण भरले तर पुरेशी वीजनिर्मिती होईल आणि सिंचनासाठी तसेच शेतीसाठी पाणी सोडता येईल. - महेश रासनकर, कार्यकारी अभियंता-कोयना सिंचन विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.