Koyna Dam : कोयना धरणाची पाणीपातळी खालावली; सातारा-सांगलीसह संपूर्ण राज्याची धाकधूक वाढली, 'महाजनकोची' वीजनिर्मिती बंद पडल्यास काय होणार?

चिपळूण : कोयना धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने धरणातील पाणीसाठा अवघ्या १२.०४ टीएमसीवर आला (Koyna Dam low water level news) आहे. वीजनिर्मिती करणाऱ्या 'महाजनको'चा शिल्लक कोटाही दोन दिवस पुरेल इतकाच केवळ ०.५८ टीएमसी असल्याने एक जूननंतर महाजनकोला वीजनिर्मिती बंद करावी लागण्याची भीती आहे. यामुळे वीजनिर्मितीसह सिंचनांचे संकट ओढवण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत..कोयनेतून ६५ दिवस सुरू असणारे नदीविमोचक २४ मे रोजी बंद केले आहे. नदी विमोचकातून ६.९१ टीएमसी पाणी नदीपात्रात सोडले आहे. सध्या पायथा विद्युतगृहातून २१०० क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग नदीपात्रात करण्यात येत आहे. आजपर्यंत ३२.३७ टीएमसी पाणी विद्युतगृहातून सोडले आहे..पूर्वेकडील सिंचनासाठी पाण्याची मागणी वाढल्याने कोयना धरणातून मागणीनुसार पाणी सोडले. मात्र, पूर्वेकडील सिंचनाचा कोटा संपत आल्याने सध्या विद्युतगृहातून कोयनेतून सोडण्यात येणारे २ हजार १०० क्यूसेक पाणी ३१ मे नंतर बंद करण्यात येणार आहे. परिणामी, पूर्वेकडील सातारा, सांगली जिल्ह्यांना पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा लागेल..कोयना धरणात आजमितीस १२.०४ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. पश्चिमेकडील 'महाजनको'चा कोटा केवळ ००.५८ टीएमसी शिल्लक आहे, तर पूर्वेकडील सिंचनासाठी लागणारे २.५० टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. वळवाच्या पावसाने हुलकावणी दिल्याने पाण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने टप्प्याटप्प्याने कोयना धरणातून निर्माण होणारी वीज बंद केली जाणार आहे. परिणामी, विजेचे संकट निर्माण होणार असून, वीज बचतीचे राज्याला आव्हान स्वीकारावे लागेल..कोयना धरणात सध्या पुरेसा पाणीसाठा नसल्याने वीजनिर्मिती आणि सिंचन यावर परिणाम होणार आहे. पश्चिमेकडील वीज निर्मितीसाठीचा कोटा दोन दिवसांत संपणार असून, त्यानंतर वीजनिर्मिती थांबवावी लागेल. 'महाजनको'ने सचिव स्तरावर शासनाकडे वीजनिर्मितीसाठी पाण्याची मागणी केली आहे; परंतु पाणीसाठाच शिल्लक नसल्याने कोयना धरणातून केवळ पिण्यासाठीच पाणी सोडण्यात येईल.-अभय काटकर, अधीक्षक अभियंता, सिंचन मंडळ, सातारा.कोयना धरणाच्या पाणीसाठ्याची स्थितीपश्चिमेकडील वीज निर्मितीसाठी वापर४२.०७ टीएमसी (संपूर्ण कोटा)यावर्षी वीज निर्मितीसाठी महाजनकोने वापरलेले पाणी६६.९२ टीएमसीमहाजनकोचा शिल्लक कोटा (वीज निर्मितीसाठी)०.५८ टीएमसी (फक्त दोन दिवस पुरेल)धरणाची एकूण क्षमता१०५.२५ टीएमसीसध्याचा पाणीसाठा१२.०४ टीएमसीपायथा विद्युतगृहातून सुरू विसर्ग२१०० क्यूसेकआजअखेर विद्युतगृहातून सोडलेले पाणी३२.३७ टीएमसीकोयनेच्या पाण्याचा आढावासिंचन : ६७.०५ टीएमसी (संपूर्ण कोटा)वीज निर्मिती: ४२.०७ टीएमसी (संपूर्ण कोटा).