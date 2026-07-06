Koyna Dam Water : पाऊस लांबताच समजले कोयनेच्या पाण्याचे महत्त्व! वीज निर्मिती बंद पडताच वाशिष्ठी कोरडी; पिण्याच्या पाण्यासह उद्योगांवर परिणाम

चिपळूण : कोयना धरणातील पाणीसाठा कमी झाल्याने जलविद्युत निर्मिती ठप्प होताच वाशिष्टी नदीतील (Vashishti River water level today) प्रवाह आटला. त्यामुळे चिपळूण-खेड परिसरातील पिण्याच्या पाण्यासह औद्योगिक वापरावर मोठा ताण निर्माण झाला आणि कोयना प्रकल्पाच्या पाण्याचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले..कोयना धरणातील अपुऱ्या पाणीसाठ्यामुळे जलविद्युत निर्मिती काही काळ बंद राहिल्याने वाशिष्टी नदीतील प्रवाह कमी झाला. परिणामी, चिपळूण पालिका, लोटे-परशुराम, खेर्डी व खडपोली एमआयडीसी तसेच वाशिष्ठी नदीवर अवलंबून असलेल्या २० हून अधिक ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठ्यावर ताण निर्माण झाला..कोयना प्रकल्पातील वीजनिर्मितीनंतरचे पाणी पोफळी, अलोरे व कोळकेवाडीमार्गे वाशिष्टी नदीत सोडले जाते. हेच पाणी चिपळूण शहर, औद्योगिक वसाहती आणि अनेक गावांसाठी जीवनवाहिनी ठरते. जूनमध्ये पावसाने दडी मारल्यानंतर वीजनिर्मिती बंद पडली आणि वाशिष्टी नदी कोरडी पडल्याने पाणी उपसण्यासाठी पालिका व एमआयडीसीला विशेष उपाययोजना कराव्या लागल्या..Alandi Flood Update : आषाढी वारीपूर्वी आळंदीत पूरस्थिती, 'इंद्रायणी'ला महापूर, घाटांसह धर्मशाळा बुडाल्या; देवस्थान-पोलिसांकडून वारकऱ्यांना कडक सूचना.चिपळूणमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली की, कोयनेच्या पाण्यावर आरोप होतात. मात्र, २०२१ च्या महापुरानंतर नेमलेल्या दीपक मोडक समितीच्या अहवालात कोयनेच्या पाण्यामुळे पूर आल्याचा निष्कर्ष नाही. मुसळधार पाऊस आणि समुद्रातील भरती एकाच वेळी असल्यास वीजनिर्मितीवर मर्यादा आणण्याची शिफारस मात्र करण्यात आली असून, त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे..सध्या पोफळी परिसरातील गावांना गुरुत्वाकर्षण पद्धतीने पाणीपुरवठा होतो. तसेच कोळकेवाडी धरणातून चिपळूण शहर आणि चिपळूण-खेड तालुक्यातील २१ गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनांचे काम सुरू आहे. अलीकडील पाणीटंचाईने कोयना प्रकल्पातील प्रत्येक थेंबाचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे..Mahabaleshwar Rain Update : महाबळेश्वरमध्ये विक्रमी पाऊस! 24 तासांत 513 मिमी अतिवृष्टी; कोयना धरणात 78,000 क्युसेक वेगाने आवक, मोरणा धरण ओव्हरफ्लो.वाशिष्ठीवर कोण अवलंबून?चिपळूण नगरपालिकेचा पाणीपुरवठालोटे-परशुराम, खेर्डी व खडपोली एमआयडीसीएमआयडीसीअंतर्गत १९ प्रकल्पग्रस्त गावे२० हून अधिक ग्रामपंचायतींच्या नळपाणी योजनाकोळकेवाडी धरणातून चिपळूण शहर व २१ गावांसाठी सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.