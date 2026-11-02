Koyna Hydropower Project Water Leakage : 1960 मध्ये बांधलेली 'ती' 100 मीटर विहीर ठरतेय चिंतेचे कारण; कोयना प्रकल्पातील पाण्याच्या अपव्ययाने वाढली धडधड, लाखो लिटर पाण्याची गळती

चिपळूण : यंदा कमी पावसामुळे उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे संकट गडद होण्याची शक्यता असतानाच, कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील सर्जवेलमधून होणाऱ्या पाण्याच्या गळतीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला (Koyna dam surge well leakage problem) आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून गळती रोखण्यासाठीचे प्रयत्न अयशस्वी झाले आहेत. सह्याद्रीच्या डोंगरातून धबधब्यासारखे पाणी वाहत असून, दररोज लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय होत आहे. एकीकडे पाण्याची बचत करण्याचे आवाहन केले जात असतानाच दुसरीकडे जलविद्युत प्रकल्पातील पाण्याची गळती, यामुळे प्रशासनाच्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी नवजा टॉवरमधून अधिजल भुयाराची (हेड रेस टनेल) निर्मिती करण्यात आली आहे. या बोगद्याच्या शेवटी सर्जवेल अर्थात उच्छ्वास विहीर बांधण्यात आली आहे. १९६० मध्ये या सर्जवेलचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. सह्याद्रीच्या कातळात सुमारे १०० मीटर खोल विहिरीला सुमारे अर्धा मीटर जाडीचे काँिक्रटचे अस्तरीकरण केले आहे..या सर्जवेलमधून सध्या सुमारे तीन घनफूट प्रतिसेकंद (क्युसेक) पाणी गळत असल्याचा अंदाज आहे. या गळतीमुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात आहे. कोयना प्रकल्पातून वीजनिर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे नियोजन महत्त्वाचे असताना, अशाप्रकारे होणारी गळती चिंतेचा विषय बनली आहे. विशेषतः उन्हाळ्यात पिण्याचे पाणी, शेती आणि औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी वाढत असते. अशा वेळी उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा ठरणार आहे..Adani Green Energy Project : साताऱ्यात अदानी समूहाची तब्बल 14,952 कोटींची गुंतवणूक! मराठवाडी प्रकल्पाला केंद्राची मंजुरी, 2700 मेगावॉट वीजनिर्मितीचा मार्ग मोकळा.सर्जवेल सह्याद्रीच्या दुर्गम डोंगराळ भागात असल्याने तेथे अवजड यंत्रसामग्री आणि आवश्यक साहित्य पोहोचविणे हे दुरुस्तीतील प्रमुख आव्हान आहे. दुरुस्तीचे काम करताना संबंधित जलविद्युत प्रकल्पातील वीजनिर्मिती बंद ठेवण्याची आवश्यकता भासू शकते. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामकाजाचे नियोजन आणि दुरुस्तीचा कालावधी यांचा ताळमेळ साधणे आवश्यक आहे. याच कारणामुळे दुरुस्तीची कामे प्रामुख्याने उन्हाळ्यात हाती घेण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून प्रयत्न सुरू असूनही गळती पूर्णपणे थांबलेली नसल्याने दुरुस्तीच्या पद्धतीबाबत आणि कायमस्वरूपी उपाययोजनेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. गळतीचे नेमके कारण शोधून तांत्रिक तपासणीच्या आधारे ठोस उपाय करणे आवश्यक आहे..दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या दुरुस्तीच्या प्रयत्नांना अद्याप यश का आलेले नाही, गळती रोखण्यासाठी कोणती उपाययोजना प्रस्तावित आहे आणि ती प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर कोयना प्रकल्पातील पाण्याचा अपव्यय थांबविण्यासाठी प्रशासनाने कालबद्ध कार्यक्रम आखून कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..Koyna Dam Controversy : दुष्काळात पाणी वाचवण्याचा 'महाप्रकल्प'! अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी पुन्हा कोयनेच्या शिवसागर जलाशयात? 1500 कोटींच्या प्रस्तावाची जोरदार चर्चा.पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रश्न ऐरणीवरकोयना प्रकल्पातील पाण्याची गळती रोखणे आणि उपलब्ध जलसाठ्याचा कार्यक्षम वापर करणे महत्त्वाचे आहे. गळतीचे प्रमाण वाढल्यास परिसरातील जलप्रवाहांवर होणाऱ्या परिणामांचाही अभ्यास करण्याची गरज आहे. चिपळूण परिसरातील वाशिष्ठी नदीच्या संभाव्य पूरस्थितीशी या गळतीचा संबंध असल्यास त्याबाबत तांत्रिक पडताळणीची आवश्यकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.