Koyna Dam: कोयनेच्या पाण्याचा मुंबईकडे प्रवास? सर्व्हेने पुन्हा रंगली चर्चा; हजारो कोटींचा खर्च, कोकणात चिंतेचे वातावरण

-मुझफ्फर खान चिपळूण : पोफळी येथील कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मितीनंतर वाशिष्ठी नदीत सोडण्यात येणारे अवजल मुंबईला वळवण्याचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. जलसंपदा विभागाच्या ठाणे कार्यालयांतर्गत या प्रस्तावाचा प्राथमिक सर्व्हे सुरू आहे. केंद्र सरकारची अभियांत्रिकी सल्लागार संस्था वॅपकॉस यामार्फत लायडर सर्व्हे, भूगर्भ चाचण्या, भूसर्वेक्षण तसेच संभाव्य जलवाहिनीचा मार्ग निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...हा प्रस्ताव नवीन नसला तरी मुंबईची वाढती लोकसंख्या, वाढती पाण्याची मागणी आणि भविष्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेता राज्य शासनाने पुन्हा त्याचा अभ्यास सुरू केला आहे; मात्र दुसरीकडे, या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या कोकणातील पर्यावरण, शेती, मत्स्यव्यवसाय आणि स्थानिक जलस्रोतांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. कोयनेचे पाणी मुंबईला नेण्याच्या प्रकल्पाचा अंतिम खर्च अद्याप निश्चित झालेला नाही; मात्र यापूर्वीच्या व्यवहार्यता अभ्यासांनुसार, सुमारे ४० हजार कोटी किंवा त्याहून अधिक खर्च अपेक्षित असल्याचे बोलले जात आहे. .अंदाजे १६० ते २५० किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी, बोगदे, पंपिंग स्टेशन, उंचीवर पाणी उचलण्याची यंत्रणा, मोठ्या प्रमाणातील वीजखर्च आणि जमीन संपादन यासाठी मोठी गुंतवणूक आवश्यक ठरणार आहे. कोयनेचे पाणी मुंबईला नेण्याची संकल्पना प्रथम सुमारे २०१० मध्ये पुढे आली. मुंबईच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याचा विचार करून मुंबई महानगरपालिकेने हा पर्याय अभ्यासासाठी सुचवला होता. त्यानंतर प्राथमिक व्यवहार्यता अभ्यास करण्यात आला. २०२४-२५ मध्ये पूर्व व्यवहार्यता अभ्यास सुरू झाला आणि २०२५ पासून लायडर सर्व्हे, भूगर्भ तपासणी तसेच सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली. .दरवर्षी ६७ टीएमसी पाणी समुद्राकडे कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या चारही टप्प्यांमधून वीजनिर्मितीनंतर दरवर्षी सुमारे ६७ टीएमसी पाणी कोळकेवाडी धरणामार्गे वाशिष्ठी नदीत सोडले जाते. हे पाणी चिपळूण परिसरातून वाहत पुढे अरबी समुद्राला मिळते. हे पाणी केवळ समुद्रात वाहून जात नाही. या प्रवाहामुळे वाशिष्टी नदीचा बारमाही प्रवाह टिकून राहतो. नदीकाठच्या गावांना पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत उपलब्ध होतो. शेती, बागायती, विहिरींची पातळी आणि भूजलसाठे टिकून राहण्यास मदत होते. याचबरोबर नदीतील मत्स्यव्यवसाय, खारफुटी परिसंस्था आणि नदीचे पर्यावरणीय संतुलनही या पाण्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याचे पर्यावरण अभ्यासकांचे मत आहे..प्रक्रिया क्रम२०१० – मुंबईसाठी कोयनेचे पाणी आणण्याची संकल्पना पुढे.२०२४-२५ – पूर्व व्यवहार्यता अभ्यासास सुरुवात२०२५ – लायडर सर्व्हे, भूगर्भ तपासणी आणि डीपीआर तयार करण्याची प्रक्रिया२०२६ – प्राथमिक सर्व्हे सुरू; अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही..Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान. कोयनेचे पाणी मुंबईला नेण्यासंदर्भात ठाणे येथील जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयांतर्गत सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. अद्याप अंतिम निर्णय कोणताही झालेला नाही सर्वेक्षणानंतर किती टीएमसी पाणी उचलता येईल, याचा अंदाज बांधला जाणार आहे. - विजय पाटील, कार्यकारी अभियंता रत्नागिरी जलसंपदा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.