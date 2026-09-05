Kudal ACB Trap : NOC साठी मागितली चांदीची अंगठी! कुडाळ नगरपंचायतीचा स्वच्छता निरीक्षक 'एसीबी'च्या जाळ्यात; पांडुरंग नाटेकरविरोधात गुन्हा दाखल

कुडाळ : व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेला ‘ना हरकत दाखला’ देण्यासाठी १,२०० रुपये किमतीची चांदीची अंगठी लाच म्हणून घेतल्याप्रकरणी येथील नगरपंचायतीतील स्वच्छता निरीक्षक पांडुरंग वासुदेव नाटेकर (वर्ग ३) याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून ताब्यात (Kudal ACB trap silver ring case) घेतले..याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेली माहिती अशी : तक्रारदाराने ‘पदमगड ज्वेलर्स’ नावाचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी नगरपंचायतीत अर्ज केला होता. हा दाखला देण्याच्या मोबदल्यात नाटेकर याने नवीन खडा असलेली चांदीची अंगठी मागितली होती. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर २७ ऑगस्टला पंचांसमक्ष केलेल्या पडताळणीत संशयित नाटेकर यांनी लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले..715 Crore Jaigad Tawsal Bridge : मुंबईच्या 'सी लिंक'सारखा कोकणात उभा राहतोय 715 कोटींचा केबल पूल; जयगड खाडीवरून अनुभवता येणार निसर्गरम्य सूर्यास्त.यानंतर संशयिताला पकडण्यासाठी काल दुपारी अडीचच्या दरम्यान नगरपंचायत कार्यालयात सापळा रचण्यात आला. तक्रारदार कार्यालयात आल्यानंतर नाटेकरला संशय आला. त्याने प्रतिसाद देणे थांबवले; मात्र, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पथकाच्या शिताफीच्या प्रयत्नानंतर त्याला पकडण्यात यश मिळाले. संशयिताला वस्तू देताच खुणा करण्याची सूचना तक्रारदाराला दिली होती. ते संकेत मिळताच पथक दाखल झाले..अँथ्रोसिन पावडरमुळे कारवाईस बळकुडाळ येथील नगरपंचायतीतील स्वच्छता निरीक्षक पांडुरंग वासुदेव नाटेकर या संशयिताने लाचप्रकरणी स्वतःला वाचवण्यासाठी अंगठी लपवून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्याच्या हातावर अँथ्रोसिन पावडर स्पष्ट दिसून आल्याने पथकाने संशयिताला तत्काळ ताब्यात घेतले. संशयित नाटेकर याच्यावर कुडाळ पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया उशिरापर्यंत सुरू होती..ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सिंधुदुर्ग उपअधीक्षक संगीता पाटील, पोलिस निरीक्षक दीपक माळी आणि त्यांच्या पथकाने केली. शासकीय कामासाठी कोणत्याही लोकसेवकाने लाच मागितल्यास नागरिकांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सिंधुदुर्ग कार्यालय यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.