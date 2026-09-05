कोकण

Kudal ACB Trap : NOC साठी मागितली चांदीची अंगठी! कुडाळ नगरपंचायतीचा स्वच्छता निरीक्षक 'एसीबी'च्या जाळ्यात; पांडुरंग नाटेकरविरोधात गुन्हा दाखल

Kudal Municipal Council Employee Trapped in ACB Bribe Case : कुडाळ नगरपंचायतीतील स्वच्छता निरीक्षकाने व्यवसायासाठी ना हरकत दाखला देण्याच्या मोबदल्यात चांदीची अंगठी मागितल्याचा आरोप आहे. एसीबीने पडताळणीनंतर सापळा रचून संशयिताला ताब्यात घेतले.
Kudal municipal panchayat bribe case

Kudal municipal panchayat bribe case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कुडाळ : व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेला ‘ना हरकत दाखला’ देण्यासाठी १,२०० रुपये किमतीची चांदीची अंगठी लाच म्हणून घेतल्याप्रकरणी येथील नगरपंचायतीतील स्वच्छता निरीक्षक पांडुरंग वासुदेव नाटेकर (वर्ग ३) याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून ताब्यात (Kudal ACB trap silver ring case) घेतले.

Loading content, please wait...
Kudal
bribe
ACB
Bribe case
Bribery Case
Silver
acb arrests

Related Stories

Dharni sub registrar office corruption case
Chiplun Mandal Officer bribe case
MSEDCL deputy executive engineer caught in ACB bribe case
What is the Jalgaon ACB bribery case in Parola?
Marathi News Esakal
www.esakal.com