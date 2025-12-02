Kudal Accident : रेल्वे ब्रीजजवळ गतिरोधकावर दुचाकी घसरून एसटीच्या अधिकाऱ्याचा मृत्यू; डोक्याला गंभीर दुखापत झाली अन्...

कोकण

Details of the Kudal MIDC Railway Bridge Accident : कुडाळ येथील रेल्वे ब्रीजजवळ गतिरोधकावर दुचाकी घसरून एसटी आगारातील सहायक वाहतूक निरीक्षक नीलेश वारंग यांचा मृत्यू झाला.
सकाळ डिजिटल टीम
कुडाळ : येथील एमआयडीसी रेल्वे ब्रीजजवळ गतिरोधकावर दुचाकी घसरून झालेल्या अपघातात (Kudal Accident) कुडाळ एसटी आगारातील सहायक वाहतूक निरीक्षक नीलेश दत्ताराम वारंग (वय ४१, रा. वाफोली टेंबवाडी-बांदा, सध्या रा. सावंतवाडी खासकीलवाडा) यांचा मृत्यू झाला. हा अपघात रविवारी (ता. ३०) रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडला.

