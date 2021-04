कुणकेरी हुडोत्सव यंदा भाविकांच्या गर्दीविना साजरा

सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह राज्यात प्रसिद्ध असणारा तालुक्‍यातील कुणकेरी हुडोत्सव आज गावातील मोजक्‍या मानकऱ्यांच्या उपस्थितीत आणि कोरोनाचे नियम पाळत साजरा झाला. तालुक्‍यात शिमगोत्सवात सातव्या दिवशी होणारा कुणकेरी श्री भावई देवीचा हुडोत्सव आगळावेगळा असतो. घोडेमोडणी, वाघाचा खेळ, पारंपरिक पाथर उचलणे, गर्दीत रोंबाट काढणे आदींसह श्री भावई देवीचे अवसार 100 फुटी उंच हुड्यावर चढण्याचा चित्तथरारक क्षण आदींमुळे हुड्याला आगळेवेगळे स्वरूप येते. गेल्या वर्षी कोरोनाचे संकट असतानाही उत्सव पंरपरेनुसार झाला होता. यंदा मात्र गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यात आले. त्यामुळे भाविकांना दुरूनच हुडोत्सवाचे दर्शन घ्यावे लागले. उत्सवाला होणारी गर्दी लक्षात घेता शासनाने नियमावली लागू केली होती. देवस्थान समितीनेही भाविकांनी गर्दी करू नये, बाहेरील भाविकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. उत्सव साधेपणाने करण्याचे ठरविले होते. त्याचे पालन करीत सातव्या दिवशी भावई देवीची ओटी तसेच दर्शनाचा सोहळा झाला. हुडोत्सवाच्या सहाव्या रात्री आगीचे चित्तथरारक खेळ खेळले जातात. या वेळी पेटत्या चुडी घेऊन हुड्याभोवती सर्वजण नाचतात. हा विधीही गर्दी टाळून झाला. देवीची निशाण काठी आज सायंकाळी बाहेर काढण्यात आली. आंबेगाव येथील क्षेत्रपालेश्‍वर देवाचे रोंबाट व भावई देवीचे निशाण काठी एकत्र येत भावा-बहिणीची भेट घडली. या वेळीही कुठल्याही प्रकारची गर्दी नव्हती. कोलगावचे ग्रामदैवत श्री कलेश्‍वर यांची निशाण काठी सीमेवर वाट पाहत होती. या निशाण काठीला भावई देवी व क्षेत्र पालेश्‍वर ही दोन्ही देवतेची निशाण काठीसोबत घेऊन हुड्याच्या दिशेने गेली; मात्र भाविकांना जाण्यास मनाई होती. प्रमुख मानकऱ्यांनाच हुड्याच्या दिशेने जाण्यास देण्यात आले. विधिवत कार्यक्रमानंतर भावई देवीचे अवसार हुड्यावर चढण्याचा चित्तथरारक कार्यक्रम झाला. या वेळी प्रमुख मानकऱ्यांनीच अवसारावर दगड मारण्याचा कार्यक्रमही झाला. या उत्सवात कुठल्या प्रकारचे गालबोट लागू नये, तसेच भाविक भक्तांची गर्दी होऊ नये, यासाठी सकाळपासूनच कुणकेरी गावात बंदोबस्त तैनात होता. संपादन : विजय वेदपाठक

Web Title: Kunkeri Hudotsav celebrated without crowds of devotees this year