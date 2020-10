सिंधुदुर्गातील ऊस संशोधन केंद्रासाठी तब्बल १२ वर्षांनी मिळाली जागा

वैभववाडी (जि. सिंधुदुर्ग) : नापणे येथील 17 एकर शासकीय जागा नियोजित ऊस संशोधन केंद्रासाठी दापोली कृषी विद्यापीठाकडे गुरूवारी हस्तांतरीत करण्यात आली. त्यामुळे संशोधन केंद्र उभारणीतील मोठा अडसर दूर झाला आहे. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाला आता या जागेत आपल्या विविध उपक्रमांना सुरवात करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र वाढत असल्यामुळे भाजपचे तत्कालीन जिल्हा उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार नापणे येथे ऊस संशोधन केंद्र सुरू व्हावे, अशी मागणी शासनाकडे केली होती. या ऊस संशोधन केंद्रासाठी नापणे येथील 17 एकर जागा मिळावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. त्यानंतर विद्यापीठ आणि शासन यांच्यातील दुवा म्हणून गेली 12 वर्ष काम करीत होते. हे काम करीत असताना अनेक अडचणी आल्या. भाजप-शिवसेना युतीचे तत्कालीन कृषिमंत्र्यांनी नापणे येथील नियोजित ऊस संशोधन केंद्राच्या जागेला गेल्यावर्षी भेट दिली. त्यानंतर तत्काळ त्यांनी ही जागा संशोधन केंद्राला मिळण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, अशी सूचना अधिकाऱ्यांना केली. त्यानंतर जागा हस्तातंरण प्रकियेला गती मिळाली. या जमिनीचे मूल्यांकन 23 लाख 52 हजार 958 इतके करण्यात आले. ही रक्कम डॉ. बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठ दापोलीने महसूल विभागाकडे भरणा केली. त्यानंतर ही जमीन विद्यापीठांकडे हस्तांतरण प्रकिया सुरू झाली; परंतु मार्चपासून कोरोनाच्या सावटात ही हस्तातंरण प्रकिया रखडली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश आता ही जमीन विद्यापीठाकडे वर्ग करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी वैभववाडी तहसीलदारांना दिले. त्यानुसार तहसीलदार रामदास झळके यांनी फोंडाघाट संशोधन केंद्रांचे विजय शेट्ये यांच्याकडे हस्तांतरण आदेशाची प्रत दिली. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य सुधीर नकाशे, किशोर जैतापकर, मंडल अधिकारी पावसकर उपस्थित होते. संपादन : विजय वेदपाठक

Web Title: Land for sugarcane research center at Sindhudurg after 12 years