Lanja Flyover Repair : लांजा उड्डाणपुलाच्या भेगांवर अखेर उपाय! 'सॉइल नेलिंग' तंत्रज्ञानाने मजबुतीकरण सुरू, भरावात 30 फुटांपर्यंत सळ्या

लांजा : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील लांजा शहरातील उपशेट्येवाडी येथील उड्डाणपुलाच्या भिंतीच्या सिमेंट काँिक्रट प्लेट्स गेल्या महिन्यात अचानक सैल होऊन बाहेर आल्या (Mumbai Goa Highway flyover wall repair latest news) होत्या. या प्रकारामुळे उड्डाणपुलाच्या मजबुतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊन नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता. अखेर या संतापाची दखल घेत संबंधित ठेकेदार कंपनीने पुलाच्या मजबुतीकरणासाठी ‘सॉइल नेलिंग’चे काम सुरू केले आहे..लांजा शहरातील रखडलेल्या महामार्गाचे काम आधीच विविध कारणांनी वादात सापडले आहे. सेवारस्त्यावरील खड्डे, अर्धवट गटारे, फुटपाथ आणि अंडरपासच्या समस्यांमुळे नागरिक आधीच त्रस्त असताना, कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधलेल्या उड्डाणपुलाच्या प्लेट्स सरकल्याने वाहनचालकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. ‘निकृष्ट काम करून प्रवाशांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे का?’ असा संतप्त सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला होता..Kolhapur City Expansion : गुजरातचा रस्ता चांगला, महाराष्ट्रातील खराब रस्त्यांमुळे मला पालकमंत्री म्हणून लाज वाटते'; मंत्री हसन मुश्रीफांचा सरकारला घरचा आहेर.नागरिकांचा रोष वाढल्यानंतर ठेकेदार कंपनीला जाग आली असून, निखळलेल्या प्लेट्स पूर्णपणे कोसळू नयेत म्हणून तात्पुरती उपाययोजना सुरू करण्यात आली आहे. सैल झालेल्या प्लेट्सच्या मधून ड्रिल मशीनच्या साहाय्याने स्टीलच्या लांब सळ्या थेट पुलाच्या आतील भरावात ३० फूट आतपर्यंत घुसवल्या जात आहेत. त्यानंतर सिमेंटचे मिश्रण भरून ते घट्ट केले जात आहे, ज्यामुळे प्लेट्स बाहेर सरकणे थांबेल, अशी माहिती ठेकेदार कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली..दर्जेदार काम करावे...ठेकेदाराने काम सुरू केले असले तरी, पावसाळ्यात किंवा भविष्यात जड वाहतूक सुरू झाल्यावर केवळ सॉइल नेलिंग करून पूल कितपत सुरक्षित राहील? असा सवाल स्थानिक नागरिक विचारत आहेत. आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात येणाऱ्या चाकरमान्यांचा प्रवास सुरक्षित व्हावा, यासाठी ठेकेदार कंपनीने पुलाचे काम केवळ मलमपट्टी न करता पूर्णपणे दर्जेदार करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे..Konkan Highway Big Relief : गणेशोत्सवात ट्रॅफिक जॅमचा त्रास संपणार? 12 कोटींचा निवळी अन् 70 कोटींचा लांजा उड्डाणपूल सात दिवसांत होणार खुले, चिपळूणचा प्रश्न कायम.शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाच्या उड्डाणपुलाच्या प्लेट्स सरकत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदार कंपनी यांच्याकडे पाठपुरावा करत आहोत. त्यामुळे आज दुरुस्ती सुरू झालेली आहे.-अभिजित राजेशिर्के, तालुकाप्रमुख, युवासेना, ठाकरे शिवसेना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.