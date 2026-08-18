कोकण

Lanja Flyover Repair : लांजा उड्डाणपुलाच्या भेगांवर अखेर उपाय! 'सॉइल नेलिंग' तंत्रज्ञानाने मजबुतीकरण सुरू, भरावात 30 फुटांपर्यंत सळ्या

Lanja flyover soil nailing work on Mumbai Goa Highway : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील लांजा येथील उड्डाणपुलाच्या सैल झालेल्या काँक्रीट प्लेट्स मजबूत करण्यासाठी ठेकेदार कंपनीकडून ‘सॉइल नेलिंग’चे काम सुरू करण्यात आले आहे.
Mumbai Goa Highway flyover wall repair latest news

Mumbai Goa Highway flyover wall repair latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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लांजा : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील लांजा शहरातील उपशेट्येवाडी येथील उड्डाणपुलाच्या भिंतीच्या सिमेंट काँिक्रट प्लेट्स गेल्या महिन्यात अचानक सैल होऊन बाहेर आल्या (Mumbai Goa Highway flyover wall repair latest news) होत्या. या प्रकारामुळे उड्डाणपुलाच्या मजबुतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊन नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता. अखेर या संतापाची दखल घेत संबंधित ठेकेदार कंपनीने पुलाच्या मजबुतीकरणासाठी ‘सॉइल नेलिंग’चे काम सुरू केले आहे.

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