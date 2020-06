कसे होणार `इथे` लर्न फ्रॉम होम ?

राजापूर ( रत्नागिरी ) - कोरोनामुळे शाळा सुरू होण्याबाबत अनिश्‍चिततेची टांगती तलवार आहे. त्यामध्ये शिक्षण विभागाने "लर्न फ्रॉम होम'ला प्राधान्य देत मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये याची खबरदारी घेतली आहे. मात्र, अनेक गावांमध्ये मोबाईल रेंजचा अभाव, कोलमडलेली इंटरनेट सेवा तर काही पालकांकडे स्मार्ट फोन नाही अशा स्थितीत अनेक मुलांच्या शिक्षणाचा बोजवारा उडाला आहे. तालुक्‍यातील सुमारे 1 हजार 946 मुले घरात बसून स्मार्ट फोनच्या माध्यमातून शिक्षणाचे धडे गिरवित आहेत. ज्यांच्या पालकांकडे स्मार्ट फोन उपलब्ध आहे ती मुले ऑनलाइन शिक्षण घेत आहेत तर काही पालकांनी मोबाईलवर दिशा ऍप डाऊनलोड केले असून त्याच्या माध्यमातून "लर्न फ्रॉम होम' संकल्पनेतून शिकत असल्याची माहिती पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने दिली. लॉकडाऊनच्या काळातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शिक्षण विभागाने "लर्न फ्रॉम होम'ला प्राधान्य दिले आहे. त्याची पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने अंमलबजावणी सुरू आहे. तालुक्‍यामध्ये सुमारे 341 शाळांमधून सुमारे दहा हजाराहून अधिक विद्यार्थी शिकत आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये मोबाईल रेंजसह इंटरनेट सेवेचा बोजवारा उडालेला आहे. अनेक सर्वसामान्य पालकांकडे स्मार्ट फोनही नाही. त्यामुळे "लर्न फ्रॉम होम' संकल्पनेचा ग्रामीण भागामध्ये बोजवारा उडालेला आहे. तालुक्‍यातील 1 हजार 946 विद्यार्थी लॉकडाऊनच्या काळात "लर्न फ्रॉम होम' संकल्पनेतून शिक्षणाचे धडे गिरवित आहेत.





