Pali News : सुधागड तालुक्यातील कोशिंबळे धबधब्याच्या डोहात स्थानिक नागरिक बुडाला

पाली - सुधागड तालुक्यातील कोशिंबळे व नागशेत गावाच्या हद्दीत असलेल्या धबधब्याच्या डोहामध्ये एक स्थानिक नागरिक बुडाल्याची घटना सोमवारी (ता. 20) सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास घडली. मिलिंद मारुती दिघे (वय ४८) असे धबधब्याच्या पाण्यात बुडालेल्या नागरिकाचे नाव असून रात्री उशिरापर्यंत त्यांचा शोध लागलेला नव्हता..आपदा मित्र अमित निंबाळकर यांच्यातर्फे मिळालेल्या माहितीनुसार, मिलिंद दिघे हे आपल्या काही मित्रांसोबत कोशिंबळे येथील धबधब्यावर भिजण्यासाठी गेले होते. मात्र, पाण्याचा अंदाज न आल्यामुळे ते धबधब्याच्या खोल डोहामध्ये बुडाले. या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक आपदा मित्र आणि शेलार मामा रेस्क्यू टीमचे सदस्य तात्काळ मदतकार्यासाठी घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती..रेस्क्यू टीमच्या जवानांनी जीवाची पर्वा न करता रात्रीच्या अंधारात धबधब्याच्या पाण्याच्या प्रवाहात उतरून शोधकार्य सुरू केले. मात्र, डोंगराळ भागातील तीव्र अंधार आणि पावसामुळे धबधब्यातील पाण्याचा प्रवाह आणि वेग सातत्याने वाढत असल्याने शोधकार्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला. सुरक्षेचा उपाय म्हणून रात्री उशिरा हे शोधकार्य तात्पुरते थांबविण्यात आले असून, मंगळवारी सकाळी पुन्हा नव्याने शोध मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.