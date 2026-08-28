Lote MIDC Industry News : 'लोटे एमआयडीसीतून एकही कंपनी कुठेही जाणार नाही'; आदित्य ठाकरेंच्या दाव्यानंतर उद्योजक संघटनेचा मोठा खुलासा!

चिपळूण : ‘लोटे एमआयडीसीमधील सर्व उद्योग पूर्ववत सुरू असून, कोणतीही कंपनी इथून कुठेही जात नाहीये,’ अशी माहिती उद्योजकांनी पत्रकारांना दिली. जिल्ह्यातील कोणताही उद्योग बाहेर जाणार नाही, असे जिल्हा उद्योजक संघटनेचे प्रशांत पटवर्धन यांनी (Lote MIDC Chiplun industry news) सांगितले..युवासेना प्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी लोटे औद्योगिक वसाहतीच्या पाहणीनंतर लोटे येथील उद्योग स्थलांतर करणार असल्याची शक्यता वर्तवली होती. त्यांचे हे वक्तव्य जिल्हा उद्योजक संघटनेचे प्रशांत पटवर्धन यांनी खोडून काढले आहे..ते म्हणाले, ‘आदित्य ठाकरे यांनी घेतलेल्या बैठकीत उद्योजकांच्या विविध समस्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. त्यांना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या माध्यमातून कोकणात आणि विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुरू असलेल्या विविध विकासकामांची माहिती असोसिएशनतर्फे त्यांना देण्यात आली. ठाकरे यांना उद्योजकांनी लोटे औद्योगिक क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर माहिती दिली..Ganpatipule Development Plan : गणपतीपुळेचा विकास आराखडा 7 वर्षांपासून कागदावरच! पालकमंत्री उदय सामंतांच्या बैठकीत काय निर्णय होणार?.यामध्ये प्रामुख्याने एमआयडीसी क्षेत्रातील अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यांचा समावेश होता. उद्योगांना लागणाऱ्या नियमित पाणीपुरवठ्याबाबत आणि शेलारवाडी धरण प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यासंदर्भातही चर्चा झाली. वीज, सांडपाणी व्यवस्था आणि उद्योजकांच्या स्थानिक अडचणींवर तोडगा काढण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.