खेड : कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्याला थेट जोडण्यासाठी मुंबई-पुणे ‘मिसिंग लिंक’च्या धर्तीवर तीन भुयारी मार्ग (बोगदे) उभारण्यात येणार आहेत. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे दोन्ही विभागांतील प्रवास अत्यंत जलद व सुलभ होणार आहे. महाबळेश्वर-तापोळा येथे १७५ कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या केबल-स्टे ब्रिजचे काम पूर्ण झाल्यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळाला (Mahabaleshwar Satara connectivity Project) आहे..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच महाबळेश्वर येथे या महत्त्वाच्या प्रकल्पाविषयी माहिती दिली होती. मुंबईतील वांद्रे-वरळी सी-लिंकप्रमाणे दिसणाऱ्या या पुलावर पर्यटकांसाठी खास ‘व्ह्यू गॅलरी’ तयार करण्यात आली असून, येथून कोयना बॅकवॉटर तसेच सूर्योदय आणि सूर्यास्ताचे विहंगम दृश्य पाहता येणार आहे..नव्याने जाहीर झालेल्या तीन भुयारी मार्गांमुळे महाबळेश्वर व सातारा जिल्ह्यातील पर्यटनाला मोठी चालना मिळून स्थानिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या तिन्ही मार्गांचे प्राथमिक सर्वेक्षण सुरू झाले असून, हे काम ‘एमएसआरडीसी’ प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..Revas-Reddi Coastal Highway : 40 वर्षांपासून स्वप्न दाखवलेला सागरी महामार्ग पुन्हा अडचणीत? जमिनीच्या वाढत्या किमतीमुळे भूसंपादन रखडले; 54 हेक्टरसाठी MSRDC चे प्रयत्न.अद्यापही सातारा जिल्ह्याला जोडणाऱ्या आंबेनळी घाटाचे काम प्रलंबित आहे. भोर घाटातदेखील ठिकठिकाणी कामे सुरू आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाचे कामदेखील अद्यापही रखडलेले आहे. त्यामुळे शासनाने हे अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करूनच नंतर नव्या प्रकल्पाची घोषणा करावी.-अनिल शितोळे, ग्रामस्थ, पोलादपूरया केबल-स्टे ब्रिजमुळे आता मात्र रोजगाराच्या अनेक संधी या ठिकाणी आम्हाला उपलब्ध झाल्या आहेत.-सदानंद मोरे, ग्रामस्थ, शिंधी-वळवण.Astro Tourism in Ratnagiri : कोकणच्या पर्यटनात नवा अध्याय! दिवसा 12 हजार वर्षांपूर्वीची कातळशिल्पे आणि रात्री सखोल अवकाशदर्शनाची दुहेरी पर्वणी.'त्या' २१ गावांना होणार लाभकेबल स्टे ब्रिजचा फायदा कांदाटी खोऱ्यातील २१ गावांना होणार आहे. ही गावे आज गेली अनेक वर्षे केवळ रघुवीर घाटाच्या माध्यमातून खेड तालुक्याशी जोडली गेली होती ती आता थेट महाबळेश्वर तालुका आणि सातारा जिल्ह्याला जोडली जाणार आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी दळणवळणासह पर्यटनाच्यादृष्टीनेदेखील रोजगाराच्या संधी या गावातील लोकांना मिळणार आहेत..असे आहेत तीन नवे भुयारी मार्गखेड तालुक्यातील रघुवीर घाट आणि कासपठाराच्या खालून थेट साताऱ्याला जोडणारा बोगदारायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर ते वाई तालुक्यातील जांभळी गावापर्यंतपाचवड ते मेढा आणि पुढे मेढा ते तापोळा असा नवा भुयारी मार्ग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.