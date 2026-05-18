Mahad Chavdartale : 'कागदावर नको, प्रत्यक्ष काम दाखवा'; महाडच्या चवदार तळ्याची पाहणी करत आनंदराज आंबेडकरांचा प्रशासनाला इशारा

महाड : क्रांतिभूमी चवदार तळे येथे सुरू असलेल्या तळ्याचा गाळ काढण्याच्या कामाची रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर (Anandraj Ambedkar) यांनी शनिवारी (ता. १६) प्रत्यक्ष पाहणी केली. ऐतिहासिक वारसा जपत तळ्याच्या संवर्धनासाठी सुरू असलेल्या कामांचा त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला..महाड ही सामाजिक न्यायाच्या लढ्याची प्रेरणास्थळी मानली जाते. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी चवदार तळे सत्याग्रहाच्या माध्यमातून समानता, मानवमुक्ती आणि सामाजिक न्यायाचा लढा उभारला होता. त्यामुळे या ऐतिहासिक स्थळाचे जतन, संवर्धन आणि स्वच्छता राखणे ही प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी असल्याचे या वेळी अधोरेखित करण्यात आले..पाहणीदरम्यान तळ्यातील गाळ काढणे, पाण्याचा निचरा, स्वच्छतेची सद्यस्थिती तसेच संबंधित विभागांकडून सुरू असलेल्या कामांची माहिती घेण्यात आली. या वेळी प्रशासनाला स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या, की केवळ कागदोपत्री कामे न दाखवता प्रत्यक्ष ठिकाणी परिणाम दिसणे आवश्यक आहे..विशेषतः पावसाळ्यापूर्वी स्वच्छता, गाळ काढणे आणि पाण्याचा योग्य निचरा होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे सांगण्यात आले. महाडच्या ऐतिहासिक आणि सामाजिक वारशाशी संबंधित स्थळांच्या संवर्धनात कोणतीही निष्काळजी सहन केली जाणार नसल्याचेही आनंदराज आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.