Mahad Civic Chief Assault: महाड नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी कोळेकर यांना मारहाण प्रकरणी कर्मचाऱ्यांचे काळ्या फितीसह कामबंद आंदोलन

महाड : महाड नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी धनंजय कोळेकर यांना त्यांच्या दालनात भाजप नगरसेवक व कार्यकर्त्याकडून बुधवारी आठ जुलैला झालेल्या मारहाणीचे पडसाद नगरपालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये उमटले असून आज महाड नगरपालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी काळ्याफिती लावून काम बंद आंदोलन केले व मारहाण करणाऱ्यांना अटक करण्याची मागणी करत या घटनेचा जाहीर निषेध केला..महाड शहरांमध्ये नुकत्याच आलेल्या पुरामध्ये कुर्ले धरणातून पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी वाहून गेल्याने पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. याबाबत भाजपचे नगरसेवक सुरज बामणे राकेश पाटील व अन्य एक व्यक्ती याचा जाब विचारण्यासाठी मुख्याधिकारी धनंजय कोळेकर यांच्या दालनामध्ये आठ जुलैला दुपारी गेले होते. प्रभागातील पाणी प्रश्नाबाबत वाद निर्माण झाल्याने नगरसेवक सुरज बामणे, राकेश पाटील व अन्य एका व्यक्तीने मुख्याधिकारी यांना मारहाण केली तसेच त्यांच्या डोक्यात छत्रीने देखील मारहाण करण्यात आली. .या तिघां विरोधात मुख्याधिकारी यांनी तक्रार दाखल केल्यावर नगरसेवक सुरज बामणे यांच्यासह इतर दोघांवर ही गुन्हा दाखल झाला आहे. सरकारी कामकाज करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर असून अशा घटनांमुळे काम करणे अवघड होत असल्याने त्या घटनेचा निषेध करण्याकरता महाड नगरपालिकेतील सर्व कर्मचारी काळ्या फिती लावून नगरपालिका कार्यालया बाहेर जमा झाले. आरोपींना अटक झालीच पाहिजे, लोकशाहीचा मान राखा अशा प्रकारच्या घोषणा दिल्या. मारहाण करणाऱ्या नगरसेवकांचे निलंबन केले जावे अशी देखील मागणी करण्यात आली. जोपर्यंत यातील आरोपींना अटक होत नाही तोपर्यंत काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. या आंदोलनादरम्यान नगरपालिका आवारात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.