कोकण

Mahad Civic Chief Assault: महाड नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी कोळेकर यांना मारहाण प्रकरणी कर्मचाऱ्यांचे काळ्या फितीसह कामबंद आंदोलन

महाड नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांवरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ कर्मचाऱ्यांचे काळ्या फितींसह कामबंद आंदोलन; आरोपी नगरसेवकांना अटक व निलंबनाची मागणी
The protest followed the alleged assault on Mahad Municipality Chief Officer Dhananjay Kolekar inside his office.

The protest followed the alleged assault on Mahad Municipality Chief Officer Dhananjay Kolekar inside his office.

Sakal

सुनील पाटकर
Updated on

महाड : महाड नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी धनंजय कोळेकर यांना त्यांच्या दालनात भाजप नगरसेवक व कार्यकर्त्याकडून बुधवारी आठ जुलैला झालेल्या मारहाणीचे पडसाद नगरपालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये उमटले असून आज महाड नगरपालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी काळ्याफिती लावून काम बंद आंदोलन केले व मारहाण करणाऱ्यांना अटक करण्याची मागणी करत या घटनेचा जाहीर निषेध केला.

Loading content, please wait...
Protest
nagarpalika
Nagarpanchyat
mahad
Civic Amenities