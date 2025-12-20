Raigad News : जादूटोण्याच्या भीतीवर विज्ञानाचा विजय; महाडिकवाडीत पोलिस व अंनिसने उतरवले अंधश्रद्धेचे भूत!

पाली : पेण शहराजवळील महाडिकवाडी गावात काही दिवसांपासून भूत, करणी, जादूटोणा होत असल्याची अफवा पसरवून गावात भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात होते. यासंदर्भात पोलीस व महा. अंनिसने गावातील लोकांचे प्रबोधन व जनजागृती करून याबाबतची भीती घालवली. गावात जिवंत कोंबडा जमिनीत पुरणे, स्मशानभूमीत नारळ फोडणे, घरात मोठ्या आवाजात मंत्र-तंत्र करून दहशत पसरवणे अशा घटनांमुळे ग्रामस्थांमध्ये भीती निर्माण झाली होती. .याबाबत ग्रामस्थांनी पेण पोलीस स्टेशन तसेच महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (म.अंनिस), पेण यांच्याकडे तक्रार केली होती. महा. अंनिस ने या प्रकरणाची ग्रामस्थांबरोबर शहानिशा करून उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री. नालकुल यांच्याशीही सविस्तर चर्चा केली व ज्यांच्यावर आरोप होते त्या कुटुंबाची भेट घेतली. सर्व बाबींचा विचार करून गावात भूत, भानामती, करणी, जादूटोणा याबाबत चमत्कारा मागील विज्ञान या विषयी प्रात्यक्षिके व प्रबोधनपर व्याख्यान आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..Premium|Nelson Mandela Support : ठाण्यातील आदिवासींच्या वर्णद्वेषविरोधी लढ्याला 'मंडेलां'चे बळ; सिद्धपीठातील संघर्षाचा आफ्रिकेतील लढ्याशी धागा.त्यानुसार बुधवारी (ता. 17) सायंकाळी महाडिकवाडी येथे त्यानुसार व्याख्यान घेण्यात आले. या व्याख्यानाचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला असून, अशा प्रकारे करणी-जादूटोणा होत नसल्याची वैज्ञानिक व तर्कशुद्ध माहिती मिळाल्याने ग्रामस्थांच्या मनातील भीती पूर्णपणे दूर झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाला ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी पोलीस सब इन्स्पेक्टर श्री. रसाळ, महा.अंनिसकडून नितीन निकम, प्राचार्य सतीश पोरे, जगदीश डंगर व संदेश गायकवाड उपस्थित होते. यावेळी महा.अंनिसचे ग्रामस्थांनी कौतुक केले..अशा पद्धतीत मंत्र तंत्र करून, कोंबडं पुरून वा नारळ फोडून कोणावरही जादूटोणा वा करणी करता येत नाही. याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही. अशा पद्धतीने कोणी दहशत पसरवीत असल्यास महा. अंनिस सोबत संपर्क साधावा. त्या मांत्रिक, बाबा, भगत वा महाराजाचा योग्य तो कायदेशीर पद्धतीने बंदोबस्त केला जाईल.संदेश गायकवाड, कार्याध्यक्ष, महा. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, रायगड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.