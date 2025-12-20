कोकण

Raigad News : जादूटोण्याच्या भीतीवर विज्ञानाचा विजय; महाडिकवाडीत पोलिस व अंनिसने उतरवले अंधश्रद्धेचे भूत!

Anti Superstition : महाडिकवाडी गावात पसरलेल्या भूत-करणी व जादूटोण्याच्या अफवांमुळे निर्माण झालेली भीती पोलिस व महा. अंनिसच्या प्रबोधनामुळे दूर झाली. वैज्ञानिक व तर्कशुद्ध माहितीमुळे ग्रामस्थांचा आत्मविश्वास पुन्हा प्रस्थापित झाला.
Awareness Programme Removes Fear of Witchcraft

Sakal

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाली : पेण शहराजवळील महाडिकवाडी गावात काही दिवसांपासून भूत, करणी, जादूटोणा होत असल्याची अफवा पसरवून गावात भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात होते. यासंदर्भात पोलीस व महा. अंनिसने गावातील लोकांचे प्रबोधन व जनजागृती करून याबाबतची भीती घालवली. गावात जिवंत कोंबडा जमिनीत पुरणे, स्मशानभूमीत नारळ फोडणे, घरात मोठ्या आवाजात मंत्र-तंत्र करून दहशत पसरवणे अशा घटनांमुळे ग्रामस्थांमध्ये भीती निर्माण झाली होती.

police
maharashtra
Raigad
awareness
Maharashtra Andhashraddha Nirmoolan Samiti

