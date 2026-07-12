कोकण

Raigad: महागावमध्ये माश्यांचा भयानक सुळसुळाट; रोगराईच्या भीतीने ग्रामस्थ छायेत ;तातडीने फवारणी करण्याची मागणी

Massive Fly Infestation Troubling Mahagaon Residents: रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यातील महागावमध्ये माश्यांचा प्रचंड सुळसुळाट झाल्याने ग्रामस्थ त्रस्त झाले आहेत.
Raigad

Raigad

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमित गवळे

पाली: सुधागड तालुक्यातील महागाव ग्रामपंचायत हद्दीत गेल्या काही दिवसांपासून माश्यांचा प्रचंड उपद्रव वाढला आहे. यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांचे दैनंदिन जीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले असून नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाचे व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्रामस्थांनी तातडीने फवारणी करण्याची मागणी केली आहे.

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