Raigad: महागावमध्ये माश्यांचा भयानक सुळसुळाट; रोगराईच्या भीतीने ग्रामस्थ छायेत ;तातडीने फवारणी करण्याची मागणी

अमित गवळे पाली: सुधागड तालुक्यातील महागाव ग्रामपंचायत हद्दीत गेल्या काही दिवसांपासून माश्यांचा प्रचंड उपद्रव वाढला आहे. यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांचे दैनंदिन जीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले असून नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाचे व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्रामस्थांनी तातडीने फवारणी करण्याची मागणी केली आहे. .सध्या महागाव परिसरातील घरे, व्यावसायिक दुकाने, हॉटेल्स आणि सार्वजनिक ठिकाणी माश्यांचे मोठे साम्राज्य पाहायला मिळत आहे. यामुळे अन्नपदार्थ दूषित होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. घरात कुठेही बसणे अथवा जेवणेही माश्यांमुळे कठीण झाले असून, व्यावसायिक देखील यामुळे कमालीचे त्रस्त झाले आहेत..Vidarbha: एमआरजीएस भरतीच्या नावाखाली लाखोंची फसवणूक; प्लेसमेंट एजन्सी संचालकावर कारवाई करावी; पत्रकार परिषदेतून पीडित व्यक्तीची मागणी.पावसाळ्याचे दिवस असल्याने आधीच ठिकठिकाणी अस्वच्छता आणि दमट वातावरण आहे. त्यातच माश्यांच्या या वाढत्या सुळसुळाटामुळे परिसरात कॉलरा, डायरिया आणि इतर पोटाचे विकार यांसारख्या साथीच्या आजारांची लागण होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आधीच आजारी असलेल्या रुग्णांना बसत असून त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माश्यांचा उपद्रव एवढा वाढला असतानाही ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. औषध फवारणी किंवा स्वच्छता मोहिमेसारख्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवण्याबाबत प्रशासन सुस्त असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. .Iran US War : खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये कोण चालवतंय सरकार? अमेरिकेलाही मिळतंय चोख प्रत्युत्तर....महागाव परिसरात संभाव्य आरोग्य आणीबाणी किंवा मोठी रोगराई पसरण्यापूर्वी ग्रामपंचायत प्रशासनाने या समस्येची गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे. गावात नियमित जंतुनाशक फवारणी करणे, साचलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे आणि सामूहिक स्वच्छता मोहीम राबवणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रशासनाने तात्काळ पावले उचलून महागाववासीयांना या त्रासातून मुक्त करावे, अशी आग्रही मागणी आता जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.