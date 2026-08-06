Farmer Loan Waiver 2026 : कर्जमाफीच्या यादीत फरक दिसल्यास काय करावे? FLRS पोर्टलवरील थकबाकीच्या रकमेबाबतचा संभ्रम अखेर दूर, सहकार आयुक्तांनी काय सांगितलं?

सिंधुदुर्गनगरी : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना -२०२६ अंतर्गत गावपातळीवरील यादी आणि थकबाकी आणि फार्मर लोन रिलीफ सिस्टीम (एफएलआरएस) पोर्टलवरील थकबाकीच्या रकमेत काही ठिकाणी फरक आढळत असल्याने निर्माण झालेला शेतकऱ्यांचा संभ्रम आता दूर झाला (Maharashtra Farmer Loan Waiver FLRS Portal) आहे. पोर्टलवरील ३१ मार्चची थकबाकीची रक्कमच अंतिम मानली जाईल, असे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी स्पष्ट केले आहे..राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांच्या एनपीए खात्यांबाबत गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील थकबाकी आणि फार्मर लोन रिलीफ सिस्टीम पोर्टलवरील थकबाकीच्या रकमेमध्ये काही ठिकाणी फरक दिसून येत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे..या पार्श्वभूमीवर सहकार आयुक्त तथा निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य यांनी स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत. योजनेंतर्गत कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता योजना आणि प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन घटक असून, एफएलआरएस पोर्टलवर ३१ लाख १७ हजार कर्जखात्यांची माहिती सादर करण्यात आली आहे. त्यापैकी १६ लाख ९६ हजार कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध केली आहे..Kolhapur Ring Road : अमित शाह कोल्हापूरच्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवणार? शहरात 2 उड्डाणपूल अन् 4 भुयारी मार्ग; 164 कोटींच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारचा हिरवा कंदील.सहकार आयुक्त दीपक तावरे म्हणाले, ‘गावपातळीवरील यादी आणि एफएलआरएस पोर्टलवरील थकबाकीत तफावत असल्यास पोर्टलवरील ३१ मार्च रोजीची थकबाकीच ग्राह्य धरली जाईल. एक एप्रिलनंतरचे व्याज आकारू नये, अशा सूचना सर्व बँकांना दिल्या आहेत. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याच्या खात्यात पात्र लाभाची रक्कम थेट जमा केली जाईल. त्यानंतर बँकेमार्फत कर्ज बेबाकीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून, लाभार्थ्यांना खरीप हंगामासाठी पीक कर्जही उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.’.ISRO Scientist Honor : कोल्हापूरच्या जावयाची अंतराळात उत्तुंग भरारी! 'इस्रो'चे शास्त्रज्ञ डॉ. श्रीराम सरन यांच्या नावाने ओळखला जाणार 'हा' लघुग्रह, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सन्मान.योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहनएफएलआरएस पोर्टलवरील रक्कम किंवा इतर तपशीलाबाबत तक्रार असल्यास शेतकऱ्यांनी पोर्टलवरच तक्रार नोंदवावी. अशा तक्रारींचा निपटारा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येईल. पात्र शेतकऱ्यांनी संबंधित बँका, सहकारी संस्था आणि सहकार विभागाशी संपर्क साधून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक प्रदीप मालगावे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.