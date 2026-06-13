Koyna Dam Water Level : महाराष्ट्रावर 1972 पेक्षाही भयंकर दुष्काळाचे सावट? सर्वात मोठ्या कोयना धरणात उरला फक्त 15 दिवस पुरेल इतकाच साठा, पाहा काय आहे स्थिती

Koyna Dam water level in Maharashtra : पावसाळा लांबल्याने व वळवाने दडी मारल्याने ‘महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी’ म्हणून ओळखले जाणारे कोयना धरणही आटले आहे. पावसाअभावी कोयनेच्या उपनद्याही कोरड्या पडल्या आहेत. धरणातील जलसाठ्याची पातळी झपाट्याने खालावत आहे..धरणात केवळ ९.७८ टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. पावसाची ही स्थिती कायम राहिल्यास राज्यावर १९७२ पेक्षाही भीषण दुष्काळाची स्थिती (Maharashtra delayed monsoon water crisis) ओढवण्याची चिन्हे आहेत. कोयनेच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातून केवळ १६० मेगावॉट वीजनिर्मिती होत असून, एक हजार मेगावॉट वीजनिर्मितीचा चौथा टप्पा पूर्णपणे बंद आहे..Nashik Rainfall : पावसाचे दिवस 40 ते 45 वर घसरले; बदलत्या पॅटर्नमुळे शेती अस्थिर, पीकवाढीचे चक्रच कोलमडले, 2019-2015 ची आकडेवारी काय सांगते?.दरम्यान, महाराष्ट्रासह आंध्रप्रदेश, कर्नाटक राज्यांच्या विजेची व सिंचनाची गरज भागवणाऱ्या कोयना धरणात केवळ पंधरा दिवस पुरेल एवढा म्हणजेच ९.७८ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. पावसाअभावी धरणात येणाऱ्या पाण्याची आवक पूर्णतः बंद आहे. सांगली पाटबंधारे विभागाच्या मागणीनुसार, पूर्वेकडे दररोज पिण्यासाठी अर्धा टीएमसी पाणी सोडावे लागते..Sangli Rain Update : घाईघाईत पेरणी करताय? सांगली कृषी विभागाचा शेतकऱ्यांना अत्यंत महत्त्वाचा सल्ला; 'एवढा' पाऊस झाल्याशिवाय पाऊल उचलू नका!.एकीकडे पश्चिमेकडील पाण्याअभावी बंद असणारी वीजनिर्मिती पावसामुळे बंद असलेला कोयना नदीचा येवा आणि दुसरीकडे कृष्णा लवादानुसार पूर्वेकडील सांगली पाटबंधारे विभागाला पिण्यासाठी सोडावे लागणारे पाणी, यामुळे धरणातील पाणीपातळी झपाट्याने कमी होत आहे. आगामी दिवसांत ही स्थिती कायम राहिल्यास वीजटंचाईसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर रूप धारण करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.