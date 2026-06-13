कोकण

Koyna Dam Water Level : महाराष्ट्रावर 1972 पेक्षाही भयंकर दुष्काळाचे सावट? सर्वात मोठ्या कोयना धरणात उरला फक्त 15 दिवस पुरेल इतकाच साठा, पाहा काय आहे स्थिती

Koyna Dam Water Storage Reaches Critical Level : पावसाने दडी मारल्यामुळे कोयना धरणातील जलसाठा धोकादायक पातळीवर पोहोचला असून केवळ ९.७८ टीएमसी पाणी शिल्लक आहे.
Koyna Dam latest water storage update

Koyna Dam latest water storage update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Koyna Dam water level in Maharashtra : पावसाळा लांबल्याने व वळवाने दडी मारल्याने ‘महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी’ म्हणून ओळखले जाणारे कोयना धरणही आटले आहे. पावसाअभावी कोयनेच्या उपनद्याही कोरड्या पडल्या आहेत. धरणातील जलसाठ्याची पातळी झपाट्याने खालावत आहे.

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