ST Bus Battery Explosion: एकाच बसमध्ये दुसऱ्यांदा स्फोट; सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; एसटी प्रशासनाचं दुर्लक्ष

संगमेश्वर: एसटी महामंडळाच्या देवरूख आगारातील एका बसमध्ये ४२ दिवसांच्या कालावधीत दुसऱ्यांदा बॅटरीचा स्फोट झाल्याची घटना घडली आहे. सुदैवाने, दोन्ही प्रसंगी कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; .मात्र, पहिल्या घटनेनंतरही दुरुस्ती न करता बस पुन्हा प्रवाशांच्या सेवेत चालविल्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. देवरूख-बोरिवली बसच्या बॅटरी कक्षात १४ जूनला रात्री साडेआठच्या सुमारास संगमेश्वर आगारात पहिला स्फोट झाला होता..त्यावेळी चालक आणि वाहकाने प्रसंगावधान राखून बॅटरीचे कनेक्शन तोडल्यामुळे पुढील अनर्थ टळला. या घटनेनंतर बसची योग्य दुरुस्ती करून सुरक्षितता सुनिश्चित केली जाईल, अशी अपेक्षा होती.Kyrgyzstan Medical Universities: किर्गिझस्तानमधील विद्यापीठांपासून दूर राहा; भारतीय दूतावासाकडून वैद्यकीयच्या विद्यार्थ्यांना सूचना.मात्र, २५ जुलैच्या मध्यरात्री धामणी रेल्वेस्थानक परिसरात उभी असताना याच बसच्या बॅटरीचा पुन्हा स्फोट झाला. सुदैवाने, त्यावेळी प्रवासी बसमध्ये चढलेले नव्हते. स्फोटानंतर वाहकाने प्रवाशांना आत येण्यापासून रोखल्यामुळे प्रवासी सुखरूप राहिले..US-China: अमेरिकेकडून ‘ड्रॅगन’ची नाकेबंदी; समुद्राखालील केबलसाठी १७.५८ कोटी डॉलर, चीनविरोधी प्रकल्पांसाठी निधी.दोन्ही घटनांच्या वेळी बॅटरी कक्षातून रासायनिक द्रवाची (ॲसिड) गळती होऊन ते जमिनीवर पसरले होते. या रासायनिक द्रवामुळे फरशी आणि डांबरावर डाग पडल्याचे दिसून आले. असे रसायन प्रवाशांच्या अंगावर उडाले असते तर दुखापत झाली असती, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. याप्रकरणी संबंधित बस तत्काळ सेवेतून बाजूला करून निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रवाशांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.