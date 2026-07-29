कोकण

ST Bus Battery Explosion: एकाच बसमध्ये दुसऱ्यांदा स्फोट; सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; एसटी प्रशासनाचं दुर्लक्ष

Second Battery Explosion in the Same ST Bus: संगमेश्वर येथे ४२ दिवसांत एकाच एसटी बसमध्ये दुसऱ्यांदा बॅटरीचा स्फोट झाल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
ST Bus Battery Explosion

ST Bus Battery Explosion

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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संगमेश्वर: एसटी महामंडळाच्या देवरूख आगारातील एका बसमध्ये ४२ दिवसांच्या कालावधीत दुसऱ्यांदा बॅटरीचा स्फोट झाल्याची घटना घडली आहे. सुदैवाने, दोन्ही प्रसंगी कोणतीही जीवितहानी झाली नाही;

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