Maharashtra Tourism : जागतिक पर्यटन नकाशावर महाराष्ट्राचा ठसा उमटवण्यासाठी डिजिटल ब्रँडिंग व आधुनिक मार्केटिंगला पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांचा भर

पाली : महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळांची ओळख केवळ राज्य आणि देशापुरती मर्यादित न राहता ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक प्रभावीपणे पोहोचावी, यासाठी आधुनिक मार्केटिंग, डिजिटल ब्रँडिंग आणि प्रभावी प्रचारावर भर देण्याच्या स्पष्ट सूचना राज्याचे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिल्या आहेत..सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या २०२५-२६ मधील मार्केटिंग व ब्रँडिंग कामकाजाचा आढावा तसेच २०२६-२७ च्या कृती आराखड्याबाबत विशेष आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत ते बोलत होते..यावेळी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राबविण्यात आलेल्या मार्केटिंग व ब्रँडिंग उपक्रमांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. तसेच आगामी सन २०२६-२७ मधील प्रचार, प्रसार, डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर, नाविन्यपूर्ण विपणन संकल्पना आणि पर्यटन क्षेत्राच्या व्यापक प्रसिद्धीसाठी आखण्यात येणाऱ्या कृती आराखड्यावर सविस्तर चर्चा झाली. महाराष्ट्राची समृद्ध पारंपरिक खाद्यसंस्कृती, लोकपरंपरा, कला आणि सांस्कृतिक वैभव यांचा प्रभावी प्रचार करून राज्याची वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यटन ओळख देश-विदेशातील पर्यटकांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देण्याच्या सूचना मंत्री देसाई यांनी दिल्या. महाराष्ट्राला जागतिक पर्यटन नकाशावर अधिक ठळक स्थान मिळवून देण्यासाठी पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ आणि संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने कार्य करून प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले..आधुनिक तंत्रज्ञान, डिजिटल माध्यमे आणि नाविन्यपूर्ण प्रचार मोहिमांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या पर्यटन ब्रँडला जागतिक स्तरावर अधिक बळकटी देण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी या वेळी अधोरेखित केले..या बैठकीस पर्यटन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे (भा.प्र.से.), महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश गटणे (भा.प्र.से.), पर्यटन संचालनालयाचे संचालक मंगेश जोशी (भा.प्र.से.), उपसचिव संतोष रोकडे, उपसचिव विजय पोवार, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल, सहसंचालक संतोष जाधव, सहाय्यक संचालक रविंद्र पवार, सहाय्यक संचालक सुशील पवार आणि कार्यकारी अभियंता आकाश चकोर यांच्यासह इतर संबंधित उच्चाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.