Konkan: शिरोडा केरवाडीत मच्छिमार बोट बुडाली; एक बेपत्ता; दोघांना वाचवण्यात यश

वेंगुर्ला: आज पहाटे अचानक आलेल्या सोसाट्याच्या वाऱ्याने शिरोडा - केरवाडी येथून समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी गेलेली बोट बुडाली. यात केरवाडी येथीलच राजन राघोबा सारंग (५०) हे बेपत्ता झाले आहेत. तर होडीचे मालक प्रकाश राखोबा सारंग (५५) व त्यांचा मुलगा राघोबा उर्फ दाजी प्रकाश सारंग (२१) यांना वाचवण्यात दुसऱ्या होडीला यश आले आहे. .शिरोडा केरवाडी येथून नेहमीप्रमाणे एकाच कुटुंबातील प्रकाश सारंग, त्यांचा मुलगा दाजी व त्यांचा भाऊ राजन सारंग हे मच्छिमारीसाठी समुद्रात गेले होते. यावेळी पहाटे अचानक झालेल्या सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे ही मच्छिमारी बोट बुडाली..यात प्रकाश सारंग व त्यांचा मुलगा दाजी यांनी बोटीवर असणाऱ्या ऑइल टँकरच्या साहाय्याने आपले प्राण वाचवले. यानंतर त्याठिकाणी पोचलेल्या दुसऱ्या होडीने त्यांना किनाऱ्यावर आणले. मात्र राजन सारंग हे समुद्रात बुडाले. दरम्यान राजन सारंग यांचा समुद्रात सकाळी इतर होड्यांच्या साहाय्याने शोध घेण्यात आला. मात्र दुपारी उशिरापर्यंत ते बेपत्ताच होते..दरम्यान पोलीस व महसूल प्रशासनाने घटनास्थळी पोचून पंचनामा केला. यावेळी घटनास्थळी जिल्हा परिषद चे आरोग्य व शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ, शिरोडा सरपंच लतिका रेडकर, उपसरपंच चंदन हाडकी, केरवाडी येथील मच्छिमार सीसायटीचे चेअरमन काशिनाथ नार्वेकर यांनी भेट दिली.