चिपळूण पालिकेत उपनराध्यक्षपद हवे महाविकास आघाडीला 

चिपळूण ( रत्नागिरी ) - पालिकेतील महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी उपनगराध्यक्ष पदासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. भाजपाचे उपनगराध्यक्ष निशिकांत भोजने यांच्यावर अविश्‍वास दाखल करण्यासाठी विशेष सभेची मागणी नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांच्याकडे महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन नगराध्यक्षांना देण्यात आले. काही दिवसांपूर्वीच नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांच्या विरोधात महाविकास आघाडीच्या 22 नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वादग्रस्त 19 मुद्‌द्‌यांबाबत तक्रार केली आहे. याविषयी सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे तर नगराध्यक्षा खेराडे यांनी या प्रकरणी थेट उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. आता महाविकास आघाडीने उपनगराध्यक्ष भोजने यांना पदावरून खेचण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहे. त्यासाठी नगरपरिषदेची विशेष सभा बोलावण्यात यावी, अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी केली आहे. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक सुधीर शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. येत्या दहा दिवसात नगराध्यक्षांनी ही विशेष सभा बोलवावी, अशी मागणी केली आहे. त्यानुसार ही सभा झाल्यास त्यामध्ये उपनगराध्यक्ष भोजने यांच्याविरूद्ध कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेतर्फे अविश्‍वास ठराव मांडला जाणार आहे. उपनगराध्यक्षांवरील अविश्‍वास ठराव पारित होण्यासाठी एकूण दोन तृतीयांश मतांची आवश्‍यकता आहे. महाविकास आघाडीचे 22 नगरसेवक असल्याने त्यांचे पारडे जड झाले आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षा खेराडे दहा दिवसात विशेष सभा घेतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. भाजपचे फक्त 5 नगरसेवक

सध्याच्या स्थितीत नगरपरिषदेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे 4, शिवसेनेचे 11 व कॉंग्रेसचे 5 आणि 2 अपक्ष असे एकूण 22 नगरसेवकांची मोट महाविकास आघाडी म्हणून बांधण्यात आली आहे. भाजपचे फक्त 5 नगरसेवक असल्याने त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.





