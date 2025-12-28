malvan beach crowd

malvan beach crowd

sakal

कोकण

Malvan News : मालवण पर्यटकांनी ‘हाउसफुल्ल’; सरत्या वर्षाला निरोप, सलग सुट्यांमुळे गर्दी वाढली

नाताळची सुटी आणि सरत्या वर्षाला निरोप देऊन नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या पर्यटकांच्या ओघाने मालवण तालुका अक्षरशः हाउसफुल्ल झाला आहे.
Published on

मालवण (जि. सिंधुदुर्ग) - नाताळची सुटी आणि सरत्या वर्षाला निरोप देऊन नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या पर्यटकांच्या ओघाने मालवण तालुका अक्षरशः हाउसफुल्ल झाला आहे. तारकर्ली, देवबाग, वायरी आणि चिवला बीच यांसारख्या प्रमुख किनारपट्ट्या पर्यटकांनी फुलून गेल्या असून, या हंगामात पर्यटन व्यवसायात कोट्यवधींची उलाढाल सुरू आहे.

Loading content, please wait...
New year
Tourist
beach
Celebration
Malvan
Weekend
Housefull
Tourism
Marathi News Esakal
www.esakal.com