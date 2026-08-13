Malvan Accident: फिरायला गेला, शेवटच्या दिवशी दुचाकी अपघातात मृत्यू, मालवणच्या इंजिनिअर तरुणावर भूतानमध्येच अंत्यंसस्कार

मालवण : कुंभारमाठ येथील संगणक अभियंता शैलेश शिवाजी कांबळे (वय ३२) या तरुणावर अखेर भूतानमध्येच अंत्यसंस्कार करण्यात आले. भूतानमध्ये पर्यटनासाठी गेलेल्या शैलेशचा तेथील वेंगडू झांपा ब्रिजवर दुचाकी नदीत कोसळून ११ जुलैला अपघाती मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर तब्बल महिन्याभराने म्हणजेच सोमवारी (ता. १०) त्याला अखेरचा निरोप देण्यात आला. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .मालवणमधील भंडारी हायस्कूलचे सेवानिवृत्त शिक्षक शिवाजी कांबळे यांचा मुलगा शैलेश एक जुलैला भूतानमध्ये पर्यटनासाठी गेला होता. नियोजनानुसार त्याची सहल ६ जुलैपर्यंत होती; मात्र त्याने रीतसर परवानगी घेऊन ११ जुलैपर्यंत मुक्काम वाढवला होता. शेवटच्या दिवशी (ता. ११ जुलै) सकाळी ६ ते ६.३० च्या सुमारास त्याने भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या दुचाकीचा वेंगडू झांपा ब्रिजवर अपघात झाला आणि तो पुलावरून थेट खाली वाहणाऱ्या नदीच्या पात्रात कोसळला..\rसिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाकडून अपघाताची धक्कादायक बातमी मिळताच कांबळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. शैलेशचा तातडीने शोध घेण्यासाठी कुटुंबीयांनी प्रशासनामार्फत भारतीय दूतावासाकडे मदत मागितली. दरम्यान, शैलेशचे वडील शिवाजी कांबळे व नातेवाइकांनी तातडीने भूतान गाठले. वांगडू पोलिसांनी सुरू ठेवलेल्या शोधमोहिमेदरम्यान काही दिवसांनी शैलेशचा मृतदेह सापडला. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.कायदेशीर प्रक्रिया आणि ओळख पटवल्यानंतर भूतान प्रशासनाने मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात दिला. सोमवारी कांबळे कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत भूतानमध्येच शैलेशवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. शैलेश संगणक अभियंता होता. ऐन तारुण्यात आणि अशा दुर्दैवी प्रसंगी त्याचा मृत्यू झाल्याने कांबळे कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.