Malvan Fish Market Rates : मासा खाणे झाले महाग! गणेशोत्सवानंतर मासळी बाजारात पापलेट, सुरमई, बांगडा, कोळंबीच्या दरात उसळी; खवय्यांच्या खिशाला कात्री

मालवण : दहा दिवसांच्या गणेश विसर्जनानंतर मांसाहारी खवय्यांची पावले आता थेट मासळी बाजाराकडे वळू लागली (Malvan fish prices) आहेत. मात्र, बाजारात पाऊल ठेवताच मासळीचे गगनाला भिडलेले दर पाहून खवय्यांच्या अंगाचा तीळपापड होत आहे. नव्या मासेमारी हंगामाची झालेली मंद सुरुवात, समुद्रातील हवामानात सातत्याने होणारे बदल आणि बाजारातील वाढती मागणी यामुळे पापलेट, सुरमई, बांगडा आणि कोळंबी या सर्वच प्रमुख माशांच्या दरात प्रचंड वाढ झाली आहे. केवळ कच्ची मासळीच नव्हे, तर हॉटेलमधील स्पेशल ‘मच्छी थाळी’च्या दरांमध्येही मोठी वाढ झाल्याने सर्वसामान्य खवय्यांच्या खिशाला चांगलीच कात्री लागत आहे..सध्या बाजारात आवक कमी आणि मागणी जास्त, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे किरकोळ बाजारात माशांचे किलोचे दर आणि हॉटेलमधील थाळीचे दर वाढलेले पाहावयास मिळत आहेत. पावसाळ्यातील दोन महिन्यांच्या बंदीनंतर १६ ऑगस्टपासून अधिकृतपणे मासेमारी हंगामाला सुरुवात झाली असली, तरी प्रत्यक्ष खोल समुद्रात जाणाऱ्या नौकांची संख्या अजूनही मर्यादित आहे. सुरुवातीच्या काळात हवामानातील प्रतिकूल बदल, वादळी वारे आणि समुद्रात आलेला उधाणाचा टप्पा यामुळे अनेक मच्छीमारांनी आपल्या नौका बंदरातच नांगरून ठेवणे पसंत केले..गणेशोत्सवाच्या काळात बहुतांश घरांमध्ये शाकाहार पाळला जातो. या काळात मासळीला मागणी कमी असते; परंतु अनंत चतुर्दशीनंतर आणि विशेषतः ऋषीपंचमी व विसर्जनानंतरच्या पहिल्या रविवारी बाजारात खरेदीदारांची प्रचंड गर्दी उसळली. मागणी अचानक दुपटीने वाढली; मात्र त्या प्रमाणात अरबी समुद्रातून मासळीची आवक झाली नाही..Ladki Bahin Yojana ₹1500 Installment : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 3000 ऐवजी किती पैसे जमा झाले? घरबसल्या मोबाईलवर मिनिटांत तपासा रक्कम; कशी पाहाल स्टेटस?.अर्थशास्त्राच्या साध्या नियमानुसार आवक कमी आणि मागणी जास्त असल्याने मासळीच्या दराने थेट उच्चांक गाठला आहे. मच्छीमारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जोपर्यंत समुद्रातील हवामान पूर्णपणे स्थिर होत नाही आणि सर्व ट्रॉलर्स तसेच गिलनेट नौका पूर्ण क्षमतीने समुद्रात उतरत नाहीत, तोपर्यंत मासळीची आवक वाढणार नाही. तसेच येत्या काळात नवरात्र उत्सव सुरू होईपर्यंत मासळीची मागणी अशीच कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खव्वयांच्या पदरी निराशाच असल्याचे सध्या दिसून येते..बजेट पूर्णपणे कोलमडले मासळीच्या वाढत्या दरांमुळे सर्वसामान्य गृहिणींचे आणि खवय्यांचे बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. रविवारी किंवा सुटीच्या दिवशी ताटात मासळीचा रस्सा आणि फ्राय मासा असावा, अशी प्रत्येकाची इच्छा असते; मात्र, सध्याच्या दरांमुळे अनेकांना हात आखडता घ्यावा लागत आहे, अशी प्रतिक्रिया एका खवय्याने दिली. गणपती संपल्यानंतर घरात मासे आणायचे ठरविले होते. मात्र, बाजारात पापलेट आणि सुरमईचे भाव ऐकून थक्क झालो. शेवटी चालू कोळंबी आणि मोरी घेऊन भागवावे लागले..मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी पापलेट आता केवळ सणासुदीलाच परवडणारे उरले आहे, अशी व्यथा एका गृहिणीने मांडली. पापलेट आणि सुरमई सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याने सध्या बाजारात ‘बांगडा’ माशाची विक्री जोरात सुरू आहे. जरी बांगड्याची एक टोपली १५०० रुपयांपर्यंत विकली जात आहे. आगामी किमान दोन ते तीन आठवडे मासळीचे हे चढे दर कायम राहतील आणि खवय्यांच्या खिशाला असाच फटका बसत राहील, असे चित्र दिसत आहे..Rare black fox spotted in Chandgad : निसर्गाची अनोखी किमया! चंदगडमध्ये आढळला दुर्मीळ काळा कोल्हा; एरवी तपकिरी दिसणारा कोल्हा एकाच रात्रीत कसा झाला काळा?.मासेमारी व्यवसायावर सध्या चौफेर संकटे घोंगावत आहेत. डिझेलचे वाढलेले दर, मजुरांची मजुरी, बर्फाचा पुरवठा आणि जाळ्यांची डागडुजी यामुळे एका खेपेचा खर्च लाखांच्या घरात गेला आहे. आम्ही ५ ते ७ दिवसांसाठी खोल समुद्रात बोट घेऊन जातो, तेव्हा लाखो रुपयांचे डिझेल आणि बर्फ लागते. मात्र, समुद्रात गेल्यावर जाळ्यात पुरेशी मासळी सापडेलच याची शाश्वती नसते. खटपट करून मागे आलो की डिझेलचा खर्चही निघत नाही. त्यामुळे बाजारात मासळी महाग विकल्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय उरत नाही.-रमेश तांडेल, ज्येष्ठ मच्छीमार व बोट व्यावसायिक.कच्च्या मासळीचे दर गगनाला भिडल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम पर्यटन क्षेत्रावर आणि स्थानिक खानावळींवर झाला आहे. कोकण किनारपट्टीवर येणारा पर्यटक हा प्रामुख्याने ताज्या आणि खमंग मटण-मासळीच्या बेतासाठी येत असतो. मात्र, पापलेट आणि सुरमईचे दर हजार रुपयांच्या पार गेल्याने हॉटेलमालकांना थाळीचे दर वाढवावे लागले आहेत. आम्हाला बाजारातून रोजच्या रोज ताजी मासळी खरेदी करावी लागते. पापलेट १२०० रुपये किलो आणि सुरमई १००० रुपये किलो मिळत असेल, तर ६०० रुपयांपेक्षा कमी दरात थाळी देणे परवडतच नाही. ग्राहकांना दर वाढलेले आवडत नाहीत; पण आमचा मसाला, नारळ, कामगारांचे वेतन आणि इंधन यांचा हिशोब केला तर थाळीचे दर वाढविण्याशिवाय गत्यंतर उरलेले नाही.-नितीन वाळके, हॉटेल व्यावसायिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.