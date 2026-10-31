Geetanjali Chavan Success Story : सिंधुदुर्गची कन्या चमकली! वडिलांचं छत्र हरपलं, पण जिद्द नाही सोडली; गीतांजलीची सुरक्षा दलात निवड, वाचा प्रेरणादायी कहाणी

मालवण (जि. सिंधुदुर्ग) : प्रतिकूल परिस्थितीवर जिद्द, मेहनत आणि आत्म-विश्वासाच्या बळावर मात करत स. का. पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालय, मालवणच्या एनसीसी विभागाची माजी सिनिअर अंडर ऑफिसर गीतांजली चव्हाण हिची महाराष्ट्र सुरक्षा दलात निवड झाली (Malvan girl selected for Maharashtra Security Force) आहे. .जिल्ह्यात पार पडलेल्या पोलिस शिपाई भरती प्रक्रियेतील मैदानी चाचणी व लेखी परीक्षेतील उत्कृष्ट गुणवत्तेच्या जोरावर तिने हे यश संपादन केले आहे. गीतांजलीच्या या यशाला एक अत्यंत भावनिक किनार आहे. काही महिन्यांपूर्वीच अपघातात तिच्या वडिलांचे निधन झाले. या अत्यंत कठीण परिस्थितीत मिळवलेले हे यश तिच्या दुर्दम्य इच्छाशक्तीचे आणि कष्टाचे प्रतीक आहे. गीतांजली ५८ महाराष्ट्र बटालियन एनसीसीअंतर्गत कार्यरत होती..Supriya Katkar Inspirational Story : वयाच्या 6 व्या वर्षी दृष्टी गमावली, पण जिद्द सोडली नाही! NET-SET परीक्षेत यश अन् आता इंग्रजी साहित्यात Ph.D.; सुप्रिया काटकर यांचा थक्क करणारा प्रवास.महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना तिने एनसीसीच्या माध्यमातून शिस्त, नेतृत्वगुण, शारीरिक क्षमता आणि देशसेवेची भावना आत्मसात केली. महाविद्यालयाचे एनसीसी विभागप्रमुख तथा असोसिएट एनसीसी ऑफिसर लेफ्टनंट प्राध्यापक डॉ. एम. आर. खोत यांचे तिला मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. या यशाबद्दल महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य कैलास राबते, लेफ्टनंट प्रा. डॉ. एम. आर. खोत, कृ. सी. देसाई शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष किरण ठाकूर, कार्याध्यक्ष साईनाथ चव्हाण, सेक्रेटरी गणेश कुशे, तहसीलदार गणेश लव्हे आदींनी तिचे अभिनंदन करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.